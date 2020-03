Nederlanders hebben de afgelopen dagen massaal de natuur opgezocht. Nu alle theaters, concertpodia, bioscopen en musea dicht zijn, trekken veel landgenoten op vrije dagen de bossen in. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bevestigen dinsdag in gesprek met NU.nl een bericht daarover van Breda Vandaag.

"We hebben van heel veel boswachters gehoord dat het zondag bizar druk was", stelt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Het leek wel Tweede Paasdag, aldus een van hen."

Veel parkeerplaatsen bij bossen en wandelroutes waren tot de laatste plek gevuld. En op sociale media werden veel foto's van de natuur gedeeld.

Ook de stichting Natuurmonumenten bevestigt de plotselinge toename van het aantal wandelaars. "Het is natuurlijk ook heerlijk weer, dat helpt zeker", aldus een woordvoerder.

Beide organisaties waarschuwen overigens dat wandelaars de regels van het RIVM in acht moeten blijven nemen. "Vermijd te drukke plekken en hou indien mogelijk afstand van elkaar", stelt de woordvoerder van Natuurmonumenten met klem. "En als je griepverschijnselen hebt, hoe mild ook, blijf thuis. Vorm geen risico voor andere mensen."

Honden aan de lijn, niet van de paden afwijken

Staatsbosbeheer wijst vooral op de speelplaatsen voor kinderen. "Hier en daar was het echt heel erg druk afgelopen weekend", meldt de woordvoerder. "Als je dat ziet, loop dan door en zoek een ander plekje."

Ook wijzen boswachters erop dat mensen de regels van de natuurgebieden moeten eerbiedigen en respecteren. "Het broedseizoen is begonnen, dus ga niet lopen op plekken waar dat niet is aangegeven", stelt de Staatsbosbeheer-woordvoerder met klem. "En hou alle honden aan de lijn. Rust is voor de dieren in deze broedtijden heel belangrijk."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.