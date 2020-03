Door de tijdelijke sluiting van de horeca melden restaurants zich massaal aan bij thuisbezorgers als Thuisbezorgd en Deliveroo. Beide bedrijven zien het aantal restaurants dat zich aanmeldt op hun platformen de afgelopen dagen flink toenemen.

Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, laat dinsdag in een reactie aan NU.nl weten dat enkele honderden restaurants hebben aangeklopt bij de thuisbezorgdienst om via hen eten te kunnen leveren aan klanten.

Concurrent Deliveroo zegt tientallen aanmeldingen van restaurants te hebben gehad sinds de aankondiging van het kabinet om eet- en drinkgelegenheden te sluiten.

Een woordvoerder van Deliveroo laat weten dat het aantal bestellingen niet meteen omhoogschoot na de aankondiging. "We zagen juist een lichte daling, omdat mensen niet zeker wisten of ze nog eten konden laten bezorgen", aldus de woordvoerder. Het bezorgplatform durft niet te zeggen of ze nu meer bestellingen gaan krijgen door de toename van het aantal restaurants.

'Contactloze' bezorging de norm

De sluiting van eet- en drinkgelegenheden zorgde dus wel voor onzekerheid over thuisbezorgdiensten, maar het kabinet maakte zondag duidelijk dat deze vooralsnog openblijven.

Wel moeten de diensten bepaalde maatregelen nemen, zo krijgen restaurants instructies van thuisbezorgers om extra hygiënemaatregelen te nemen in de keuken en wordt het eten 'contactloos' bezorgd. Dat laatste houdt in dat de bezorger de warmhoudtas bij de deur zet, openmaakt en een paar stappen terugzet, waarna de klant het eten eruit kan halen en mee naar binnen kan nemen.

De bezorgplatformen gaan er niet van uit dat maaltijdbezorgingen alsnog tijdelijk worden verboden. "Wij houden hier geen rekening mee", zegt een woordvoerder van Takeaway.com."In de landen om ons heen gaat het nog gewoon door. Mensen moeten toch eten en in de supermarkt kom je meer in contact met mensen dan bij een contactloze bezorging."

Aanmeldproces nieuwe restaurants duurt aantal dagen

Consumenten die hun favoriete pizzatent zich hebben zien aanmelden bij een bezorgplatform, moeten nog wel even wachten met bestellen. Het aanmeldproces duurt namelijk een aantal dagen en wordt door de drukte mogelijk vertraagd.

De gemiddelde aanmeldperiodes duren bij Takeaway.com en Deliveroo respectievelijk vijf en twee dagen, omdat er onder meer een menukaart nodig is, het restaurant de juiste software moet gebruiken en de eigenaar geverifieerd moet worden.

Door de hoeveelheid aanmeldingen en omdat een groot deel van het personeel thuiswerkt, kan het aanmeldproces nog iets langer duren, zeggen beide bedrijven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort