Het Openbaar Ministerie (OM) laat dinsdag weten dat buiten arrestaties van misdrijven op heterdaad, er keuzes zullen worden gemaakt als het gaat om het aanhouden van verdachten. Ernstige feiten als geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden krijgen hierbij voorrang.

Op deze manier hoopt het OM contact te vermijden tussen betrokken partijen en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Zondag riep Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, al op om alleen verdachten aan te houden indien noodzakelijk. Tot nu toe zijn er nog geen besmettingen in detentiecentra.

Het OM laat weten nog met een concrete uitwerking van de maatregelen te komen. De politie benadrukt ondertussen dat als mensen op heterdaad worden betrapt, ze aangehouden zullen worden en worden voorgeleid. Ook als het gaat om een winkeldiefstal of een belediging.

Werk politie is 'business as usual'

Volgens Helma Huizing, woordvoerder van de korpsleiding, is het voor de politie dan ook "business as usual, maar dan onder bijzondere omstandigheden".

Zo zijn er niet meer of minder agenten op straat en zal de politie nog gewoon reageren op 112-meldingen."We blijven gewoon ons werk doen, en gebruiken daarbij ons gezond verstand." Er zal dus per situatie een inschatting worden gemaakt.

"Waar mogelijk houden we gepaste afstand en centralisten stellen meer vragen of de persoon die de melding maakt bijvoorbeeld kucht", vervolgt Huizing, die zegt dat het nog niet is voorgekomen dat bezoek aan iemand met het COVID-19-virus nodig was. "Maar waar nodig kunnen mensen ook online aangifte doen."

De politie beschikt zelf ook over handschoenen, mondkapjes en andere voorzorgsmaatregelen om zichzelf te beschermen als er bijvoorbeeld mond-op-mondbeademing moet worden gegeven. Deze behoorden veelal tot het standaardpakket.

"We moeten onszelf vooral niet gek proberen te maken en de rust bewaren", aldus de woordvoerder.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.