De staf en selectie van Hertha BSC moeten twee weken in quarantaine verblijven. Een speler van de Bundesliga-club is besmet met het coronavirus.

Het is niet bekend om welke speler van Hertha het gaat. Bij de club uit Berlijn spelen Nederlanders Karim Rekik en Javairô Dilrosun.

"De betreffende speler klaagde over de gebruikelijke symptomen en we hebben hem onmiddellijk van de groep gescheiden. Een test leverde vervolgens een positief resultaat op", staat in een verklaring van Hertha.

Technisch directeur Michael Preetz blijft rustig. "Met zo'n snelle ontwikkeling was het te verwachten dat het virus vroeg of laat ook onze ploeg zou bereiken", zegt hij. "Het belangrijkste is dat iedereen zich nu aan de regels houdt. We moeten de situatie accepteren."

Hertha wilde dinsdag juist weer met de groep trainen nadat de spelers vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus drie dagen voor zichzelf hadden getraind. Dat gaat dus niet door.

De wedstrijden in de Bundesliga liggen net als in veel andere Europese competities in ieder geval tot begin april stil. Hertha is de huidige nummer dertien van Duitsland.

