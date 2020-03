PSV heeft dinsdag werktijdverkorting aangevraagd voor het eigen personeel. Bedrijven kunnen daar een beroep op doen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Alle werknemers van PSV zitten thuis, nadat het kabinet zondag besloot dat sportclubs en trainingsfaciliteiten tot 6 april gesloten moeten blijven. Tot die tijd worden ook geen wedstrijden gespeeld in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

"We doen geen beroep op de regeling omdat we armlastig zijn, zeker niet. Wel omdat deze mogelijkheid er is. Een groot deel van onze organisatie en die van andere clubs staat stil", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV tegen het AD.

"Vandaar dat ook vanuit de voetbalbranche is geadviseerd om het beroep per direct te doen. PSV is financieel kerngezond, dus de continuïteit staat absoluut niet op het spel. Dat wil ik wel graag benadrukken."

PSV hoeft op korte termijn niet te snijden in personeel

PSV hoeft door de aanvraag van werktijdverkorting op korte termijn niet te snijden in het personeel. De overheid voorkomt met zo'n solidariteitsregeling dat organisaties in een tijdelijke barre periode massaal mensen moeten ontslaan.

De spelers van PSV trainen op verzoek van de KNVB de komende weken ook niet. Zij moeten hun conditie thuis op peil houden met een individueel trainingsschema en melden zich één keer in de week op trainingscomplex De Herdgang voor wat tests.

PSV is niet de enige club in Nederland die maatregelen heeft genomen. Ook Willem II, RKC Waalwijk FC Den Bosch, De Graafschap en Go Ahead Eagles hebben werktijdverkorting en WW aangevraagd voor spelers en personeel.

