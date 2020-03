Vliegtuigbouwer Airbus maakt op dinsdag bekend zijn productie en assemblage in Frankrijk en Spanje stil te leggen. Vooralsnog geldt de maatregel tot het einde van de week.

De maatregel is vooral bedoeld om de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer aan te scherpen. In het persbericht meldt Airbus verder de adviezen van gezondheidsorganisatie WHO in acht te neme. Medewerkers wordt aangeraden zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Concurrent Boeing heeft ondertussen bij de Amerikaanse overheid aangeklopt voor financiële ondersteuning, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Dit moet gedwongen ontslagen voorkomen en de schade bij toeleveranciers beperken.

