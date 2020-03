De Europese Unie steekt 80 miljoen euro in CureVac, een Duits biotechbedrijf dat aan een vaccin tegen coronavirus werkt en waarvan de afgelopen week werd gezegd dat de Amerikanen het zouden willen overnemen.

De Europese Unie en grootaandeelhouder Dietmar Hopp, bekend van voetbalclub Hoffenheim en oprichter van softwareconcern SAP, staan garant voor het krediet.

Hopp liet maandag weten dat er mogelijk in de herfst al een vaccin is. Het bedrijf wil in juni beginnen met klinische tests.

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen: "In deze volksgezondheidscrisis is het van het grootste belang dat we onze toonaangevende onderzoekers en technologiebedrijven steunen. We zijn vastbesloten om CureVac van de nodige financiering te voorzien om de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen het coronavirus te versnellen."

Als CureVac erin slaagt een vaccin te produceren, dan zouden volgens Von der Leyen "mogelijk miljoenen vaccindoses tegen lage kosten kunnen worden geproduceerd".

'Trump wilde exclusiviteit voor Amerikanen'

De afgelopen twee weken was er veel te doen over een bezoek van CureVac en een aantal andere farmabedrijven aan het Witte Huis, waar de Amerikaanse president Donald Trump zich liet informeren over mogelijke vaccins tegen het COVID-19-virus.

Dat lokte speculaties uit over de intenties van Amerikaanse zijde; zo schreef Welt am Sonntag afgelopen weekend dat de VS het bedrijf zou willen overnemen. De Amerikanen zouden het coronavaccin bovendien voor zichzelf willen houden.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken liet echter weten dat een overname geblokkeerd zou kunnen worden. Bondskanselier Angela Merkel zei maandag dat ze geen woorden meer vuil wil maken aan de toenadering door de VS.

Overal in Europa zijn bedrijven momenteel bezig met de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen tegen COVID-19. In al die landen bestaat wetten die overnames kunnen blokkeren als dat in het algemeen belang is.

Duitse minister: 'Ervoor zorgen dat CureVac ondersteuning krijgt'

In Duitsland geldt dat extra sinds de overname van robotproducent Kuka door een Chinees bedrijf, waar achteraf grote twijfel over was vanwege de grote kennis van Kuka.

Voor CureVac geldt dat op biotechnologisch gebied. Niet voor niets zei minister van Economische Zaken Peter Altmaier zondagavond in het Duitse televisieprogramma Bericht aus Berlin dat hij het besluit van CureVac een overname te blokkeren "geweldig" vindt.

Altmaier: "Wij zullen ervoor zorgen dat CureVac de nodige ondersteuning krijgt. Duitsland is niet te koop. En als het om belangrijke infrastructuur en nationale en Europese belangen gaat, dan zullen we optreden als we daartoe gedwongen worden."

Tientallen bedrijven en universiteiten werken aan coronavaccin

CureVac werkt bij zijn ontwikkeling van een vaccin samen met het Paul-Ehrlich-Institut. Het is niet de enige partij die aan een medicijn tegen corona werkt: dat zijn er tientallen, variërend van grote bedrijven als Johnson & Johnson en Gilead Sciences tot vele kleine bedrijven.

Erasmus MC en de Universiteit Utrecht lieten afgelopen zaterdag weten een antilichaam te hebben gevonden tegen het COVID-19-virus.

Verder werken in China volgens de China Morning Post acht instituten aan vijf verschillende methoden voor een vaccin, heeft het Amerikaanse bedrijf Novavax de handen ineengeslagen met de universiteit van Queensland en werken de Duitse universiteit Marburg, het farmaconcern Janssen en de universiteit van Oxford aan een vaccin.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.