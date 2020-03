Brabantse ziekenhuizen spraken afgelopen weekend van een tweede golf in de coronavirusuitbraak. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt tegenover NU.nl dit beeld niet te herkennen.

De verspreiding van het coronavirus is de afgelopen weken continu doorgegaan en voorlopig lijkt het virus zich in Nederland niet in een golfbeweging te ontwikkelen, aldus het RIVM.

In Brabantse ziekenhuizen lijkt wel sprake van een nieuwe golf coronapatiënten na enkele dagen waarop het iets rustiger was met het aantal nieuwe patiënten. Dat zei Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant, zondag in de Volkskrant.

Na een eerste golf patiënten die de Brabantse ziekenhuizen binnenkwam en die volgens Berden waarschijnlijk tijdens carnaval besmet was geraakt, was het aantal nieuwe patiënten even stabiel. Maar volgens Berden zitten we nu in de tweede golf, waarbij meer mensen het ziekenhuis binnenkomen.

'Mensen besmetten elkaar doorlopend'

Het RIVM ziet deze golfbeweging niet op landelijk niveau. RIVM-woordvoerder Harald Wychgel legt uit dat we de besmettingen door het COVID-19-virus op dit moment niet meer kunnen terugleiden naar een bepaalde periode of plek. "We zien dat mensen elkaar doorlopend hebben besmet, en dat het aantal besmettingen continu is blijven groeien. Door alle maatregelen proberen we die groei te vertragen."

Cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen van coronapatiënten in heel Nederland laten zien dat op 16 maart het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen sterk is gestegen, maar dat het aantal nieuwe opnames daarvoor al gestaag aan het groeien was.

Patiënten die opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis (Bron: RIVM).

