De Chinese economie zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 met 9 procent gekrompen zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, voorspelt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs dinsdag. Eerder ging de bank nog uit van een groei van 2,5 procent.

Goldman Sachs beargumenteert dat de Chinese economie krimpt vanwege "opvallend zwakke" economische cijfers over januari en februari.

Door de uitbraak van het coronavirus is de fabrieksproductie in China naar het laagste punt in bijna drie decennia gedaald. Veel fabrieken werden noodgedwongen gesloten of waren maar beperkt bezet door de virusuitbraak.

De zakenbank verwacht dat de economie in het tweede kwartaal weer iets zal aantrekken, maar nog niet naar het niveau van voor de uitbraak van het COVID-19-virus. Goldman Sachs gaat ervan uit dat dit op z'n vroegst pas in het derde kwartaal zal gebeuren.

Door de vertraging verwacht de zakenbank dat de Chinese economie in 2020 met slechts 3 procent zal groeien, 2,5 procentpunt lager dan eerdere verwachtingen. Volgens cijfers van de Wereldbank zal een bbp-groei van 3 procent de zwakste groei sinds 1976 zijn.

