Nouchka Fontijn zag niet aankomen dat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Londen alsnog zou worden stilgelegd. Nederlands beste boksster ging ervan uit dat ze gewoon in actie zou moeten komen.

Het toernooi begon zaterdag en was een van de weinige sportevenementen die ondanks het coronavirus nog doorgingen. Maandag besloot de organisatie alsnog om de komende wedstrijden te schrappen.

"Toen de eerste bel had geklonken, dacht ik: nu gaan ze het toernooi niet meer stilleggen. Dit is toch verrassend", zegt Fontijn, die dinsdag in actie had moeten komen, tegen het AD.

"Al die gekte in Nederland, dat was voor ons een ver-van-je-bedshow. Hier gingen alle wedstrijden gewoon door. Je hebt er ook niets aan om je daar druk over te maken, zolang het toernooi niet is afgelast."

'Nu gaat alles heel lang duren'

De 32-jarige Fontijn, die vier jaar geleden olympisch zilver pakte, was in haar gewichtsklasse tot 75 kilogram een van de topfavorieten om een ticket voor de Spelen in Tokio te pakken.

"Ik heb er met trainingsschema's naartoe geleefd en ik was druk met visualiseren hoe de wedstrijden moeten verlopen", zegt ze. "Dat valt ineens allemaal weg. Nu moet ik afwachten en gaat alles heel lang duren. Ik moet maar weer zien hoe ik er de volgende keer voor sta."

Met Chelsey Heijnen (-60 kg), Artjom Kasparian (-81 kg) en Max van der Pas (-75 kg) kwamen drie Nederlanders wél in actie in Londen. Zij werden allemaal uitgeschakeld.

