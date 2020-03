Zo'n zeven miljoen mensen hebben via de televisie de toespraak van minister-president Mark Rutte bekeken. De toespraak werd door zowel de NPO als RTL en SBS uitgezonden. Online was de toespraak ook te bekijken en via verschillende radiozenders te beluisteren.

Rutte sprak om 19.00 uur het land toe in een speciaal ingelaste uitzending op de verschillende zenders. De premier zei in zijn toespraak dat een groot deel van Nederland besmet zal raken met het coronavirus en stond stil bij de diverse maatregelen die al genomen zijn.

De NPO trok veruit de meeste kijkers met de toespraak: om 19.00 uur keken 5,4 miljoen mensen naar de uitzending. Ruim 1,2 miljoen kijkers stemden af op RTL Nieuws en 446.000 anderen op SBS. Onder andere via NU.nl was de toespraak te livestreamen. Daar maakten zo'n 100.000 mensen gebruik van.

Rutte zei in zijn toespraak dat het kabinet de zorgen en de vragen in de samenleving snapt. "In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven."

Hij benadrukte dat het kabinet zich in aanpak van het coronavirus zal beroepen op de adviezen van de deskundigen. "Het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen."

De premier stond ook stil bij de economische gevolgen van de uitbraak. "We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen", aldus Rutte.

194 Video De belangrijkste momenten uit de toespraak van Rutte

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.