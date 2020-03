Denzel Dumfries vindt het de juiste beslissing om de sport even helemaal stil te leggen nu de wereld in de ban is van het coronavirus. De aanvoerder van PSV hoopt dat de situatie snel onder controle is.

"Het contact met mensen, daar ontkwam je bijna niet aan. Het is het juiste besluit geweest om alles even helemaal stop te zetten", zegt Dumfries dinsdag in De Telegraaf.

"Je weet niet wie het onder de leden heeft, zelf of in zijn omgeving. We hebben jongens met kinderen in de selectie, dat is veel te gevaarlijk. Het is heel heftig wat er allemaal gebeurt, dat zie je normaal alleen in tv-series."

Dumfries en PSV zagen duels met FC Emmen, Fortuna Sittard en Heracles Almelo afgelast worden. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland voor 12 april (tegen Dumfries' oude club Sparta Rotterdam), maar mogelijk gaat ook die niet door.

'Profvoetbal heeft voorbeeldfunctie'

De 23-jarige Dumfries mag met PSV voorlopig ook niet trainen op complex De Herdgang. "Dit is een heel nieuwe situatie en daarin moeten we slim zijn, de juiste dingen doen. Voor de gezondheid, maar ook onze eigen fitheid", zegt hij.

"Gezondheid staat áltijd op nummer één. Iedereen moet er alles aan doen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daar zijn wij ons allemaal van bewust. Het profvoetbal heeft hierin een voorbeeldfunctie."

PSV staat na 26 Eredivisie-duels op de vierde plek, achter Ajax, AZ en Feyenoord. De drie concurrenten hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

