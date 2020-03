De Franse president Immanuel Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk twee weken in lockdown zal gaan om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit doet het land in navolging van Italië en Spanje. Mensen mogen alleen de straat op met speciale documenten, anders riskeren zij een boete.

"Ik weet dat wat ik van jullie vraag, ongekend is, maar de omstandigheden vragen erom. We zijn in oorlog", aldus de Franse president in een televisietoespraak. Eerder werden horeca en skigebieden al gesloten, maar Macron wil nu dat iedereen binnenblijft.

Mensen mogen alleen voor 'essentiële activiteiten' naar buiten, maar wat dat precies inhoudt heeft hij nog niet uitgelegd. Met een speciaal geprint document van het ministerie kunnen mensen toestemming krijgen om zich op straat te begeven

Wie zonder zo'n document de straat op gaat kan een boete krijgen van minimaal 135 euro. Om de lockdown verder te handhaven, heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 100.000 politieagenten gemobiliseerd. Ook worden er checkpoints opgezet in het land.

Het Franse leger gaat helpen met het transporteren van patiënten naar ziekenhuizen. Daarnaast krijgt de oostelijke regio Alsace een militair hospitaal met dertig Intensive Care-bedden. In Alsace is een hoge concentratie besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Schengengebied op slot voor dertig dagen

Macron kondigde ook aan dat de buitengrenzen van het Schengengebied dichtgaan voor minstens dertig dagen. Deze maatregel gaat in vanaf dinsdag 12.00 uur. De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie, waaronder Nederland.

In Frankrijk zijn meer dan 6.500 mensen besmet met het COVID-19-virus en 148 mensen zijn overleden aan de gevolgen ervan. De Franse hoofdstad Parijs was de eerste plek in Europa waar iemand besmet bleek met het virus.

