Valencia heeft maandagavond bekendgemaakt dat er nog meer medewerkers van de club zijn besmet met het coronavirus. Van alle tests die inmiddels zijn afgenomen, is 35 procent positief uitgevallen.

Valencia spreekt van nieuwe besmettingen in het eerste elftal en de technische staf, maar het is niet bekend om wie het gaat. De personen om wie het gaat, zitten allemaal thuis in isolatie. De Spanjaarden maakten zondag al vijf besmettingen bekend, onder wie spelers Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala en José Gaya.

De nieuwe gevallen worden door Valencia nadrukkelijk gelinkt aan het Champions League-duel met Atalanta in Milaan van eind februari. Afgelopen dinsdag speelden de twee ploegen achter gesloten deuren in Spanje opnieuw tegen elkaar.

"Ondanks de strenge maatregelen die we hebben genomen in Milaan, dat enkele dagen later door de Italiaanse autoriteiten is aangeduid als een risicogebied, heeft dat duel er mede voor gezorgd dat nu circa 35 procent van de afgenomen tests bij ons positief is", schrijft Valencia in een verklaring op de site.

Italië is op dit moment wereldwijd het land met de meeste actieve besmettingen. Alle sportevenementen zijn afgelast en het openbare leven in Italië ligt zo goed als stil om verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen.

De spelers van Atalanta, onder wie Marten de Roon en Hans Hateboer, zitten allemaal in quarantaine, net als de spelers van Juventus en Internazionale (onder anderen Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij). Bij Valencia staat Oranje-international Jasper Cillessen onder contract.

Valencia en Atalanta speelden vorige week nog tegen elkaar. (Foto: Pro Shots)

