De buitengrenzen van het Schengengebied gaan vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur voor zeker dertig dagen dicht, zo maakte de Franse president Emmanuel Macron maandagavond bekend. De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie (EU), waaronder Nederland.

Macron meldde het nieuws maandagavond in een televisietoespraak voor de Franse natie, vergelijkbaar met die van premier Mark Rutte eerder op de avond. Het besluit om de grenzen te sluiten is maandag genomen in overleg met andere lidstaten, aldus de Franse president.

Over de binnengrenzen van de Schengenlanden zei Macron niets. Een deel van de Schengenlanden heeft echter de binnengrenzen al gesloten, zoals Tsjechië, Polen, Slowakije en delen van Duitsland.

Von der Leyen opperde plan eerder

Details van de grenssluiting heeft Macron niet bekendgemaakt, maar eerder op de dag opperde de voorzitter van de Europese Commissie al hetzelfde plan: zij wilde voor dertig dagen al het vliegverkeer verbieden dat de EU in wil komen. "Hoe minder er wordt gereisd, hoe beter we het verspreiden van het virus kunnen tegengaan", aldus Ursula von der Leyen toen.

De maatregel zou overigens niet voor de Britten gelden, die vanwege de Brexit in een transitieperiode zitten. Ook mensen die al lange tijd in de EU wonen, gezinsleden van EU-burgers en diplomaten mogen volgens het plan van Von der Leyen nog wel naar de EU vliegen. Ook voor mensen met vitale beroepen, zoals artsen die helpen bij het bestrijden van het coronavirus en mensen die voedsel en medicijnen vervoeren, gelden de regels niet.

Het is zeer aannemelijk dat deze regels ook voor het sluiten van de Schengengrenzen gelden, maar dat moet nog worden bevestigd.

Heel Frankrijk in lockdown

Macron maakte verder bekend dat heel Frankrijk voor minstens twee weken in volledige lockdown gaat.

Mensen mogen alleen nog de straat op voor 'essentiële activiteiten' (wat dat precies zijn, liet hij tijdens zijn toespraak in het midden) en zullen worden gestraft als zij zonder goede reden toch hun huis verlaten.

Meer landen sluiten hun grenzen

Eerder maandag besloten ook onder meer Canada, Rusland, Maleisië, Spanje, Chili en Guatemala hun landsgrenzen te sluiten. Het exacte tijdstip en de precieze voorwaarden verschillen per land.

Duitsland koos afgelopen weekend voor de herinvoering van controles aan de grens met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken. De grenzen zijn daar niet volledig gesloten, maar wie geen geldige reden heeft om de grens over te gaan, mag dat niet. De grens tussen Nederland en Duitsland is vooralsnog gewoon open.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.