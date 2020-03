Premier Mark Rutte haalde maandagavond in zijn televisietoespraak de term groepsimmuniteit aan, wat de verspreiding van het coronavirus kan afremmen zolang er nog geen vaccin of medicijn voorhanden is. Wat houdt groepsimmuniteit precies in en waarom is het van belang?

Rutte legde het helder uit in zijn speech: "Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

"Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe", zei hij.

Wel kan het nog maanden of zelfs langer duren om deze groepsimmuniteit op te bouwen, waarschuwde Rutte. Tot die tijd blijft het volgens de premier van belang om mensen die een groter risico lopen, zoals kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid, zoveel mogelijk af te schermen.

Mensen moeten virus krijgen om groepsimmuniteit op te bouwen

Om immuniteit op te bouwen, moeten meerdere mensen het coronavirus hebben gehad. Mede hierom heeft een volledig straatverbod ook geen zin, adviseren deskundigen. Daarnaast is de kans groot dat veel mensen alsnog ziek worden, zodra een dergelijke lockdown opgeheven zou worden.

Om die reden heeft het kabinet gekozen voor het scenario: "het virus maximaal controleren". Dit houdt volgens Rutte in dat "we de piek in het aantal besmettingen proberen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan."

Het hele land op slot doen, lijkt misschien een aantrekkelijke keuze, maar "in dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien", aldus Rutte.

102 Video Waarom speech Rutte van maandagavond ons terugbrengt naar 1973

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.