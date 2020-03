Vanuit de politiek is via Twitter met veel waardering gereageerd op de toespraak die premier Mark Rutte maandagavond gaf over de situatie van het coronavirus in Nederland.

"Indringend verhaal", laat PvdA-leider Lodewijk Asscher weten. "Het is me uit het hart gegrepen: laten we verschillen overbruggen en omkijken naar elkaar in de moeilijke tijd waar we voor staan."

Jesse Klaver van GroenLinks kon de gezamenlijke toon eveneens waarderen. "Laten we zijn woorden ter harte nemen: gezamenlijk belang boven eigenbelang", aldus Klaver.

Er is meer lof vanuit de oppositie. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft het over een "goede toespraak" van Rutte. "Heldere toelichting op de noodzaak van de maatregelen om de kwetsbaarsten te beschermen en de zorg bereikbaar te houden voor wie dat nodig heeft."

PVV-leider Geert Wilders vindt dat Rutte te laat heeft gereageerd met het nemen van stevige maatregelen. Wilders pleit al langere tijd voor het op slot gooien van het land, een zogenoemde lockdown. Dat heeft Rutte niet aangekondigd. "Jammer dat hij daar niet voor kiest."

Maar ook een van Ruttes grootste criticasters eindigt positief. "We strijden beiden voor een indamming van de crisis!", laat Wilders weten.

Henk Krol van 50PLUS is blij dat de premier speciale aandacht heeft voor ouderen, de groep die het meeste risico loopt om te overlijden door het virus. "Laten we nu solidair zijn. We moeten hier samen tegen vechten."

Ook veel steun vanuit coalitie

Steun is er ook van de fractieleiders in de coalitie. "De boodschap van Rutte doet recht aan de ernst van de situatie", vindt Rob Jetten (D66). "Dit is geen tijd voor verdeeldheid. Dit is een tijd voor samenwerking. Voor vertrouwen in onze wetenschappers, artsen en verpleegkundigen. Voor geloof in elkaar. Alleen samen kunnen we deze crisis aan."

CDA-fractieleider Pieter Heerma zegt veel waardering te hebben voor de premier. "Er is geen makkelijke uitweg uit deze crisis. Ik heb vertrouwen in onze experts."

