De volledige Nederlandse zwemploeg ging zaterdag uit voorzorg in isolatie om in een veilige omgeving te kunnen blijven trainen, maar aan dat mooie plan kwam een dag later noodgedwongen een einde. Kira Toussaint, een van de topzwemmers die nu thuis zitten door het coronavirus, spreekt van een "rollercoaster".

De Nederlandse zwemploeg vertrok zaterdag naar een voormalig klooster in Drachten en zou in het nabij gelegen zwemcentrum De Welle trainen, volledig afgesloten van de buitenwereld. Nog geen 24 uur later, niet lang na de eerste training in de nieuwe situatie, zette NOC*NSF een streep door dat plan van de KNZB door alle sportfaciliteiten te sluiten.

"Dat nieuws sloeg wel in als een bom", zegt Toussaint maandag in gesprek met NU.nl. "Het was een superfijne oplossing die wegvalt, want nu zijn er geen opties meer om te zwemmen. Het voelt een beetje als de periode toen ik vals werd beschuldigd van dopinggebruik, die machteloosheid. Je hebt zelf niks in de hand en zit in een rollercoaster."

De ontwikkelingen volgden elkaar de afgelopen dagen in rap tempo op. De zwemmers hoorden vrijdag pas dat ze een dag later voor onbepaalde tijd met elkaar in quarantaine zouden gaan. "We moesten opeens onze spullen pakken, niet wetende hoelang we weg zouden blijven. Daarom stopte ik maar extra veel kleding in mijn koffer."

"Vrijdag hoorden we van het plan, zaterdag gingen we naar Drachten en sinds zondag zitten we weer thuis. Het is vervelend dat we niet kunnen zwemmen, maar het is natuurlijk niks vergeleken bij wat er in de rest van de wereld gebeurt nu", benadrukt Toussaint.

Onder anderen Ranomi Kromowidjojo, Kim Busch, Kira Toussaint en Femke Heemskerk kunnen voorlopig niet trainen. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse zwemploeg in thuisisolatie

Alle sportclubs in Nederland moeten in ieder geval tot en met 6 april gesloten blijven, waardoor ook de zwemploeg voorlopig niet kan trainen voor de grote toernooien van later dit jaar. Eerder werd al bekend dat de Swim Cup in Den Haag en het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven in april zijn uitgesteld.

De 25-jarige Toussaint, die eind vorig jaar bij de EK kortebaan drie gouden medailles veroverde, vreest niet voor haar topvorm in aanloop naar de Olympische Spelen. "Op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig. Iedere zwemster op de wereld heeft nu last van de gevolgen van het coronavirus. Bovendien weten we niet eens of de Spelen überhaupt doorgaan."

Ondertussen probeert de rugslagspecialiste net als de rest van de zwemploeg fit te blijven, mits er later dat dit jaar wel gewoon gezwommen kan worden. "We hebben met z'n allen afgesproken om de komende weken uit voorzorg in thuisisolatie te gaan. Ik heb nog het geluk dat ik een hondje heb dat ik uit mag laten."

"Verder probeer ik thuis met oefeningen fit te blijven. Dat laat ik nu ook zien op Instagram om jonge zwemmers te helpen", vertelt Toussaint. "Verder probeer ik de tijd te doden door spelletjes te spelen. Tot dusver gaat de isolatie hartstikke goed, maar we zijn pas net bezig."

