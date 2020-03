Ziekenhuizen in Nederland zetten zich schrap voor een golf aan coronaviruspatienten. Vooralsnog is de situatie vooral dankzij het schrappen van niet-spoedeisende ingrepen onder controle. Geblesseerde sporters die bijvoorbeeld op een knieoperatie wachten, kunnen die voorlopig wel even vergeten.

"We hebben alles onder controle, alle geplande opnames die niet spoedeisend zijn hebben we afgezegd", laat Anneke Plette van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad weten.

"Wij hebben nu twee patiënten liggen waarbij het coronavirus is vastgesteld", zegt Esther Godijn van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. "Het valt dus mee tot nu toe, maar we zijn druk bezig om ons voor te bereiden op wat er nog komen gaat."

Wat er als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus nog gaat komen weet niemand precies, maar ziekenhuizen willen zich niet laten verrassen. Op veel plaatsen is al ruimte gemaakt voor extra bedden op de intensive care.

Zo worden er in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven operatiekamers 'omgebouwd' tot intensivecareafdelingen. "Het is code oranje bij ons, dat betekent dat het drukker is dan normaal", legt woordvoerder Roel Rambags uit. "We zijn in transitie naar code rood, dus daarom zijn we alles aan het klaarmaken."

Ziekenhuizen richten speciale afdelingen in

Ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Sliedrecht heeft enorm afgeschaald met de niet-spoedeisende ingrepen. "Daarmee komt er capaciteit vrij. Dat proces verloopt tot nu toe naar wens", oordeelt woordvoerder Frank van den Elsen.

"Wij hebben een cohortafdeling ingericht voor patiënten die het coronavirus hebben. Daar hebben we 28 bedden, en daar liggen nu acht mensen", becijfert Van den Elsen. "Daarnaast hebben we nog tussen de tien en de twintig mensen met verdenkingen van corona."

In het Catharina Ziekenhuis liggen nu twee mensen met het COVID-19-virus op de intensive care. "Daarnaast hebben we er nog tien die in strikte isolatie verblijven", voegt Rambags toe. "We hebben een sprong gemaakt omdat we negen patiënten hebben overgenomen van een ander ziekenhuis. Je helpt elkaar, zeker in deze tijden."

Er wordt een beroep gedaan op mensen met een BIG-registratie

Net als in de meeste ziekenhuizen doen zich ook in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg nog geen personele problemen voor, mede door het schrappen van bijvoorbeeld knie-of liesbreukoperaties.

"Wel doen we momenteel beroep op verpleegkundigen en artsen met een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, red.) die nu een andere functie in ons ziekenhuis hebben", zegt woordvoerder Evelyne van Eck.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft alle verloven voor zorgpersoneel ingetrokken. Maureen Jonkergouw laat weten dat medewerkers nu en de komende tijd extra moeten worden ingezet. "Dat doen we overigens altijd wel in goed overleg. We moeten immers goed voor onze patiënten en onszelf blijven zorgen. Ook hebben we in het ziekenhuis een flexpool."

'We hebben meer dan 300 aanmeldingen gehad'

Ziekteverzuim lijkt momenteel nog geen groot probleem. In het Maasstad Ziekenhuis zijn er "niet meer ziekmeldingen onder het personeel dan normaal is voor deze tijd van het jaar".

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft vanwege de 'coronadrukte' BIG-geregistreerde en niet-BIG-geregistreerde collega's gevraagd om hulp. "De flexpool kijkt welke medewerkers waar ingezet kunnen worden. We hebben meer dan driehonderd aanmeldingen gehad en dat vinden we hartverwarmend."

Ziekenhuizen zetten ook meer in op het thuis bereiken van patiënten. Zo legt Patricia Stroo van het Amphia Ziekenhuis in Breda uit dat poliklinische zorg ook middels een 'e-consult' kan worden gedaan. Ook andere ziekenhuizen gebruiken dit soort middelen om met hun patiënten te kunnen overleggen.

Het OLVG in Amsterdam heeft een 'coronacheck-app' gelanceerd voor inwoners van de hoofdstad. Hierbij krijgen Amsterdammers hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het virus. Het OLVG houdt via de app ook contact met patiënten die het virus al hebben, maar thuis zijn. Daarnaast kunnen mensen in de app hun klachten, die mogelijk wijzen op het COVID-19-virus, laten beoordelen.

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is het ziekteverzuim 'niet hoger dan normaal'. (Foto: Pro Shots)

De voorraden met mondkapjes lopen uiteen

Als mensen dan toch naar het ziekenhuis moeten, zijn er restricties wat betreft het bezoek. In veel gevallen mag er maar één persoon mee, of op bezoek komen. Dit geldt voor ook voor bezoek aan coronapatiënten, mits er natuurlijk beschermende middelen worden gedragen.

De vraag is alleen hoe lang die middelen nog voorhanden zijn. In sommige ziekenhuizen "zit het nog goed", als het over mondkapjes gaat. Op andere plaatsen is de situatie nijpend. "Er is schaarste", laat het Albert Schweitzer Ziekenhuis weten. "We hebben net vandaag weer een partij gekregen voor een paar dagen. We gaan ze nu zelf steriliseren voor hergebruik. Eigenlijk mogen ze gewoon niet opraken."

Er worden geen risico's genomen met de veiligheid. Zo heeft het Bredase Amphia Ziekenhuis een sluis aangelegd naar hun speciale corona-afdeling. In totaal liggen er dertig patiënten. "In de sluis moeten hygiënemaatregelen en beschermende maatregelen getroffen worden voor medewerkers en bezoekers."

'Hart onder de riem'

De hoge werkdruk, extra maatregelen en spanningen die bij het coronavirus komen kijken, trekken een zware wissel op het zorgpersoneel. Gelukkig wordt er van buitenaf aan ze gedacht. "Er stond hier net een groep Feyenoord-supporters voor de deur om ons een hart onder de riem te steken", laat het Maasstad Ziekenhuis weten. Ook in Breda hing een spandoek, van NAC-fans.

"Er wordt knetterhard gewerkt", voegt Plette van het St Jansdal-ziekenhuis in Lelystad. "Maar we krijgen veel steun, ook op sociale media. Dat geeft veel vertrouwen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.