Nederland staat voor een enorme opgave in de strijd tegen het coronavirus. "Ik heb geen gemakkelijke boodschap. Het coronavirus is onder ons en zal onder ons blijven" zei premier Mark Rutte een toespraak maandag. "Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het virus."

Premier Rutte sprak het land toe in een speciaal ingelaste toespraak die live werd uitgezonden via meerdere mediakanalen.

"Het coronavirus houdt ons land in de greep", zei Rutte. "Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang."

De maatregelen die elkaar in de afgelopen tijd in rap tempo opvolgen, omschrijft de premier als "ongekend voor landen in vredestijd".

De premier legde uit hoe het Nederland het virus te lijf zal gaan. Zolang er geen vaccin is, moet er gecontroleerde groepsimmuniteit worden opgebouwd.

Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat mensen die het virus hebben gehad, immuun zullen worden. "Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid", zei de premier.

Het kan echter maanden, of zelfs langer duren voordat die groepsimmuniteit is opgebouwd. "In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen."

Met de maatregelen die het kabinet genomen heeft wordt geprobeerd het virus maximaal te controleren. "Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen."

De laatste keer dat een minister-president het land toesprak was in 1973. De toenmalig premier Joop den Uyl maakte van de gelegenheid gebruik om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van de oliecrisis.

Zondag kondigde het kabinet nieuwe verregaande maatregelen aan in de strijd tegen verdere verspreiding van het COVID-19-virus. De maatregelen moeten tot en met 6 april worden nageleefd.

Het coronavirus in het kort