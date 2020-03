Nu de ene na de andere wielerkoers geschrapt wordt vanwege de uitbraak van het coronavirus, kunnen de renners en teams niks anders doen dan al hun plannen schrappen en afwachten hoe de 'nieuwe' kalender er uit zal zien.

"Dit is een uitzonderlijke situatie, een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt midden in het seizoen", zegt ploegleider Marc Reef van Team Sunweb tegen NU.nl. "We kunnen weer opnieuw beginnen met plannen maken."

Er zal in ieder geval tot begin april niet gekoerst worden, terwijl er ook al World Tour-wedstrijden van eind april (Ronde van Romandië) en mei (Giro d'Italia) zijn afgelast of uitgesteld.

"Een heleboel koersen waar onze renners specifiek naar hebben toegewerkt, vallen nu weg", aldus Reef. "We moeten er misschien mee omgaan alsof dit de winter is; een periode van rust inlassen en dan weer toewerken naar wedstrijden. Maar wanneer die eerste koersen zullen zijn, is een groot vraagteken. De situatie is heel complex, het is afwachten."

Het gunstigste scenario lijkt momenteel dat het wielrennen rond de Tour de France (27 juni-19 juli) weer van start kan gaan. "Het blijft heel moeilijk om een inschatting te maken van hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen", zegt Reef. "Alles is hoe dan ook ondergeschikt aan het onder controle krijgen van het virus, wij zullen hoe dan ook alle beslissingen respecteren en daarnaar handelen."

Grote koersen die zijn afgelast 7 maart: Strade Bianche (Italië)

11-17 maart: Tirreno-Adriatico (Italië)

21 maart: Milaan-San Remo (Italië)

23-29 maart: Ronde van Catalonië (Spanje)

29 maart: Gent-Wevelgem (België)

28 april-3 mei: Ronde van Romandië (Zwitserland)

9-31 mei: Ronde van Italië (organisatie zoekt naar nieuwe datum)

'Renners moeten fit blijven'

In Nederland kan er momenteel nog buiten worden gefietst. Maar in Spanje - waar aardig wat renners wonen - kun je een boete van 500 tot 3.000 euro krijgen voor onnodig buiten zijn.

Zeker is dat in heel Europa ook trainen een flinke uitdaging wordt voor het peloton de komende weken. "Natuurlijk moeten de renners fit blijven en doortrainen, alleen is er voor hen niet een direct doel binnen afzienbare tijd", aldus Reef.

"Daar kunnen we ons druk om maken, maar dat heeft geen zin. We hopen dat de situatie snel onder controle komt en daarvoor nemen wij in het wielrennen ook onze verantwoordelijkheid."

Reef was vorige week nog als ploegleider actief in Parijs-Nice, voorlopig de laatste koers die in Europa gehouden is. Sunweb was daar vooral met renners die hoopten een goed klassiek voorjaar te rijden, maar de kans lijkt erg klein dat de grote eendagswedstrijden in april door zullen gaan.

"Bij de renners die in Parijs-Nice reden, kwam al vrij snel de acceptatie dat de koersen waarschijnlijk niet door zullen gaan", vertelt Reef. "Het kan lastig zijn om met die onzekerheid om te aan, de een kan dat beter accepteren dan de ander. We zullen contact houden met de renners, misschien iets intensiever dan anders, om ze daarin te ondersteunen. Maar dan wel vanuit huis, via de telefoon."

