Nieuw gearriveerde asielzoekers zullen voorlopig worden ondergebracht in noodopvang zoals tenten. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag weten. Zondag werd duidelijk dat de deuren van het Centraal Opvang (COA) voor asielzoekers gesloten blijven vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Alle mensen die zich dinsdag hebben gemeld in Ter Apel worden ondergebracht om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. De locatie van de noodopvang is nog niet bekend.

Het gaat volgens het ministerie om een beperkt aantal mensen, omdat de instroom van asielzoekers in de afgelopen weken al gestaag was afgenomen.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus schreef zondag aan de Kamer dat ook loketten van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) tot zeker 6 april gesloten blijven.

Het contact met de asielzoekers zou een te groot risico vormen voor de gezondheid van de medewerkers van het COA en de IND. "Daarbij speelt uiteraard mee dat van vreemdelingen die nu Nederland bereiken niet steeds en op voorhand bekend is waar zij verbleven hebben voor hun komst naar Nederland", aldus Grapperhaus in een brief aan de Kamer.

Bestaande gebouwen behoren tot mogelijkheden

Het ministerie laat weten dat er demontabele ruimten gemaakt zullen worden waar vreemdelingen tijdelijk kunnen verblijven, totdat de asielprocedures weer in gang worden gezet. "Mogelijk zijn dit paviljoens of tenten, ook bestaande gebouwen behoren nog tot de mogelijkheden", aldus staatssecretaris Ankie Broekers-Knol

"Dit is een zeer uitzonderlijke situatie waarin heel Nederland te maken krijgt met uitzonderlijke maatregelen. Snel en onconventioneel handelen is daarbij noodzakelijk", voegt Broekers-Knol daaraan toe.

