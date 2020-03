Op ons reactieplatform NUjij komen elke dag tientallen tot honderden vragen binnen over het coronavirus en de huidige situatie in Nederland. In dit artikel zetten we de belangrijkste en actueelste vragen én antwoorden op een rij. We zullen dit artikel constant blijven updaten.

Wat is groepsimmuniteit?

Premier Mark Rutte haalde maandagavond in zijn televisietoespraak de term groepsimmuniteit aan. Het idee is dat ongeveer de helft van de Nederlanders het COVID-19-virus krijgt en daarna immuun is.

Het virus moet dan vooral rondgaan onder gezonde mensen die er weinig last van hebben, zodat de zwakkeren beschermd worden. Als een groot deel van Nederland immuun is voor het virus, dan is de kans kleiner dat het zich verspreidt onder kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Mogen mijn kinderen nog buitenspelen met andere kinderen?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Daarom kunnen kinderen, zolang ze geen klachten als koorts, verkoudheid of hoest hebben, gewoon buiten blijven spelen met andere kinderen.

Wat zijn de cruciale beroepen?

Ouders die werkzaam zijn in een aantal cruciale beroepsgroepen behouden hun recht op kinderopvang - ook nu de scholen gesloten zijn. Hierbij valt te denken aan medewerkers in de zorg, het openbaar vervoer, of bijvoorbeeld de brandstofvoorziening.

Wat voor rechten heb je als je in de horeca werkt?

Deze vraag heeft vooral betrekking op mensen zonder vast contract. Voor zzp'ers, uitzendkrachten en oproepkrachten kunnen de gevolgen groot zijn: contracten kunnen worden beëindigd of mensen worden naar huis gestuurd vanwege een gebrek aan werk. Wat voor gevolgen dit heeft, is vooral afhankelijk van de afspraken tussen beide partijen.

Meer specifieke informatie vind je onder meer hier

Gaat het thuisbezorgen van eten door?

Ja. Restaurants zijn gesloten voor publiek, maar mogen wel blijven koken en bezorgen. Websites als Thuisbezorgd.nl en Deliveroo zijn ook nog gewoon operationeel. Wellicht is er iets minder keuze omdat sommige restaurants hun deuren wel helemaal sluiten.

Waarom zijn hotels nog wel open?

Het sluiten van de horeca geldt alleen voor eet- en drinkgelegenheden. Hotels mogen openblijven, maar moeten hun restaurants, bars en cafés sluiten. Gasten van hotels mogen nog wel roomservice bestellen. Een reden voor het openhouden van hotels is door het kabinet niet genoemd. Wel is duidelijk dat daar minder mensen samenkomen in een (kleine) ruimte dan in bijvoorbeeld een restaurant of kroeg.

Waarom zijn de winkels nog niet dicht?

Het kabinet heeft ervoor gekozen alleen eet- en drinkgelegenheden te sluiten, mede omdat het daar afgelopen weekend toch nog erg druk was, ook met Belgen die naar Nederlandse kroegen kwamen omdat de horeca in België al gesloten was.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) liet later weten dat er nog "talloze" andere maatregelen te bedenken zijn, zoals het sluiten van winkels, maar dat daar pas later naar wordt gekeken.

Hoeveel mensen zijn er besmet in Nederland en waar wonen zij?

Je kunt altijd onze kaart raadplegen. Het aantal bevestigde besmettingen wordt constant geüpdatet. Het RIVM test niet iedereen meer, dus het aantal daadwerkelijke besmettingen zal hoger liggen.

Kunnen ziekenhuizen de druk nog wel aan?

Het is extra druk in ziekenhuizen; zo wordt de intensive care extra belast. Er zijn maatregelen getroffen om in totaal vijftienhonderd bedden op de ic te creëren. Mogelijk komen daar later nog eens vijfhonderd bedden bij. Normaal zijn er 1.115 ic-bedden beschikbaar.

In veel ziekenhuizen worden niet-spoedeisende operaties afgezegd, bleek uit een rondgang van de NOS. Ook worden er soms patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen waar het rustiger is.

Niet alle met het coronavirus besmette personen worden overigens opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care. De meeste vertonen milde klachten en verblijven daarom in thuisisolatie.

