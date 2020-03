De viering van Koningsdag in Maastricht gaat niet door vanwege het coronavirus. De gemeente Maastricht en de provincie Limburg hebben dat maandag besloten.

De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt pas op 27 april gevierd, terwijl de maatregelen tegen het coronavirus tot en met 6 april gelden.

De maatregelen hebben volgens de lokale autoriteiten een grote invloed op de voorbereidingen in Maastricht. "Het programma kan niet worden gerealiseerd zoals beoogd", aldus de organisatie.

"De gemeente Maastricht en de provincie Limburg betreuren dat Koningsdag 2020 niet kan doorgaan, maar vinden het in het licht van de ontwikkelingen voor dit moment het verstandigste besluit."

Verder meldt de organisatie dat de uitnodiging aan de koninklijke familie om Koningsdag in Zuid-Limburg te vieren blijft staan, maar op een later moment. Ook het Koningsdagconcert op 6 april gaat niet door.

Willem-Alexander en zijn gezin hebben op 27 april geen publieke activiteiten, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RIVD). De laatste keer dat de koninklijke familie op Koningsdag geen bezoek bracht aan een dorp of een stad, was in 2013. In dat jaar vond de troonswisseling plaats.

Organisatie bedankt alle betrokkenen

In de komende dagen neemt de organisatie contact op met alle betrokken inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers. "Gemeente en provincie spreken nu al hun dank uit aan iedereen die betrokken was, is en blijft bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht."

Eind september werd bekendgemaakt dat de koninklijke familie op 27 april naar Maastricht zou gaan. Dat was groot nieuws in de Limburgse gemeente, die een maand eerder werd gepasseerd door Rotterdam in de zoektocht naar een gaststad voor het Eurovisie Songfestival.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.