Bij ziekenhuizen in Amsterdam en Breda verschenen maandagochtend spandoeken met steunbetuigingen aan het zorgpersoneel. En dat heeft het zorgpersoneel hard nodig in deze drukke tijden, zegt brancheorganisatie FNV Zorg & Welzijn.

Boven het Amphia ziekenhuis in Breda pronkt sinds maandagochtend een spandoek met de tekst "hier werken de helden van Breda", opgehangen door supporters van voetbalclub NAC.

"Het personeel reageerde heel goed op het spandoek", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Het is volgens de woordvoerder een hart onder de riem van het personeel: "Het is pittig werk in deze periode en waardering voor het werk doet zorgprofessionals goed. De sfeer is positief, maar het steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken."

Niet alleen in Breda, ook in Amsterdam is een spandoek opgehangen om steun te betuigen aan het zorgpersoneel. De uitbraak van het coronavirus in het land doet een groot beroep op al het zorgpersoneel. Ze maken lange dagen en bij sommige ziekenhuizen zijn alle verloven ingetrokken om mensen die besmet zijn met het coronavirus te kunnen verzorgen.

"Die steunbetuigingen heeft het zorgpersoneel nodig om op de been te blijven", reageert een perswoordvoerder van FNV Zorg & Welzijn.

"Het zorgpersoneel voelt zo dat Nederland achter hen staat", gaat de woordvoerder verder. "We lezen reacties van zorgpersoneel dat blij is dat hun beroep 'eindelijk' gewaardeerd wordt. Maar ze vinden het wel jammer dat de overheid een coronacrisis nodig heeft om dat in te zien."

Ook steunbetuigingen voor andere hulpverleners

Niet alleen het zorgpersoneel, maar ook andere hulpverleners krijgen te maken met steunbetuigingen. Bij een politiebureau in Dordrecht kijken agenten nu uit op "respect", opgetekend door mensen die daarmee hun steun wilden betuigen aan de agenten.