Tennisfederatie WTA heeft maandag besloten om ook de graveltoernooien van Stuttgart, Istanboel en Praag niet door te laten gaan als gevolg van het coronavirus. Het betekent dat er op zijn vroegst pas in mei weer getennist wordt door de vrouwen.

De evenementen in Stuttgart en Istanboel zouden op 20 april beginnen en die in Praag een week later.

Eerder werd al een streep gezet door de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami en de graveltoernooien van Charleston en Bogota. Ook de Fed Cup Finals in Boedapest en de play-offs, waarbij Nederland in Den Bosch tegenover China zou staan, werden afgelast.

De afgelastingen betekenen dat de start van het gravelseizoen nu gepland staat voor 4 mei, wanneer het WTA-toernooi van Madrid begint. In de week ervoor wordt gekeken of daar wél gespeeld kan worden.

Ook bij de mannen ligt het tennis de komende weken stil. Donderdag werd bekendgemaakt dat alles tot en met 20 april niet doorgaat. De WTA stelt alles dus nog twee weken langer uit.

