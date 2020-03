Van een lockdown wil het kabinet niet spreken, maar na het alsnog sluiten van de scholen, horeca en sportclubs is duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus het dagelijks leven van Nederlanders de komende weken, zo niet maanden volledig op hun kop zal zetten. Premier Mark Rutte spreekt het land maandag om 19.00 uur toe. Wat kunnen we verwachten?

Nog maar een week geleden schudde premier Rutte al lachend de hand van de RIVM-baas nadat hij vlak daarvoor had aangekondigd dat juist dat niet meer mocht. Naast hoesten in de elleboog en vooral flink de handen wassen werden extra maatregelen toen niet nodig geacht.

In nog geen week tijd is de lach van de premier verdwenen. Ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus een halt toe te roepen volgen elkaar in rap tempo op: mensen moeten thuiswerken, evenementen worden afgelast, sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Vrijdag komt het kabinet alsnog met een verbod op vluchten uit coronahaarden Italië, Iran, China en Zuid-Korea.

En na maatschappelijke druk legt het kabinet zondag heel Nederland plat: de scholen en kinderopvang gaan alsnog dicht en de horeca en sportclubs gaan op slot. Datzelfde geldt voor de coffeeshops, seksclubs en sauna's. Hoewel het kabinet niet wil spreken van een lockdown, gaat Nederland tot en met 6 april op slot.

Geen nieuwe maatregelen, Nederland voorbereiden op ingrijpende veranderingen

Het zijn ingrijpende maatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders volledig op hun kop gooien. Premier Rutte zal daarom maandag om 19.00 uur het land toespreken om nog eens uit te leggen in welke fase van de bestrijding Nederland zich bevindt en dat het nodig is dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.

Het is een unieke gebeurtenis. De laatste keer dat een minister-president zich op deze manier tot het volk richtte, was in 1973. De toenmalig premier Joop den Uyl bereidde Nederland toen voor op de gevolgen die de oliecrisis zouden hebben op het dagelijks leven.

Dat is ook wat premier Rutte zal doen: uitleggen wat ons de komende weken te wachten staat. Nieuwe maatregelen worden maandagavond niet verwacht. Tegelijkertijd zal ook worden benadrukt dat niet uitgesloten is dat Nederland nog verder op slot gaat. Te denken valt aan het sluiten van de winkels (met uitzondering van supermarkten) en het opschorten van het openbaar vervoer. Verwacht wordt dat het kabinet de komende dagen met een pakket komt om de economische schade zoveel als mogelijk op te vangen.

Ook zal de minister-president nader toelichten waarom de besluiten de afgelopen week genomen zijn. Waarom de scholen bijvoorbeeld eerst niet en nu wel dicht moeten.

Voor de mensen die door moeten werken en niet drie weken thuis kunnen blijven komt Rutte met een speciaal dankwoord. Het gaat om de mensen in de zorg, de leraren, politie, supermarktpersoneel en andere beroepsgroepen die volgens het kabinet "cruciaal" zijn voor het draaiend houden van Nederland.

Kans om duidelijk te maken dat het menens is

De toespraak is ook een kans om nogmaals de ernst van de situatie waarin Nederland verkeert te benadrukken. Dat betekent dat er meer mensen besmet zullen raken en dat er de komende tijd dodelijke slachtoffers te betreuren blijven.

Rutte kan van de gelegenheid gebruikmaken om Nederlanders duidelijkheid te bieden. Het coronavirus zal de komende weken, zo niet de komende maanden een ongelooflijke impact hebben op ons dagelijks leven. Daarbij is het van belang dat iedereen in Nederland zich houdt aan de kabinetsmaatregelen die bedoeld zijn om de strijd tegen het virus te winnen, zal de boodschap zijn.

De premier kreeg vorige week nog het verwijt veel te onduidelijk te zijn in de communicatie en zich 'te jolig' op te stellen.

Met de nu al historische toespraak kan Rutte naar heel Nederland toe uitstralen dat het nu echt menens is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.