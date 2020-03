De Europese voetbalbond UEFA bespreekt dinsdag met de nationale bonden, clubs, competities en de spelersvakbond wat er met het EK van komende zomer moet gebeuren met het oog op het coronavirus. Een overzicht van vier mogelijke scenario's.

Het EK gaat komende zomer gewoon door

"We hebben alle vertrouwen dat we de zaak onder controle kunnen houden", zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin begin deze maand nog zelfverzekerd bij het 44e congres van de Europese voetbalbond in Amsterdam.

De optie om het EK zoals gepland op 12 juni van start te laten gaan in Rome lijkt inmiddels met de dag onwaarschijnlijker. Het heeft logischerwijs de voorkeur van de UEFA om het EK komende zomer te laten spelen, want het zou de Europese voetbalbond en de betrokken partijen veel geschuif en gereken besparen.

Inmiddels groeit echter het verzet tegen het doorgaan van het EK en enkele nationale bonden zouden bij de UEFA al het verzoek hebben ingediend om het EK te verplaatsen of zelfs te annuleren.

Nu het voetbal de komende weken stilligt, nemen namelijk de zorgen toe over het beperkte aantal data waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. "En we willen graag de competitie uitspelen, omdat dat eerlijker is", zei de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina zondag.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin staat voor een moeilijk besluit. (Foto: Getty Images)

Het EK wordt verplaatst naar de winter

Mocht het EK verplaatst worden, dan lijkt het een mogelijkheid om het toernooi aanstaande winter te houden. Een van de voordelen is dat er in de komende maanden wat meer ruimte komt voor de Europese competities om het huidige seizoen af te maken, al is een nadeel dat de planning voor volgend seizoen in gevaar komt.

Bij verplaatsing van het EK lijkt een winterse editie in ieder geval de nadrukkelijke voorkeur te hebben van de FIFA, die dinsdag overigens niet bij het overleg aanwezig is. De wereldvoetbalbond organiseert volgend jaar zomer in China een vernieuwd WK voor clubs met 24 landen - het neemt de plek in van de Confederations Cup - en wil dat toernooi niet in gevaar laten komen.

Uitstel naar de winter zou goed nieuws zijn voor onder anderen bondscoach Ronald Koeman, die tegen die tijd geblesseerde spelers als Memphis Depay en Donyell Malen weer terug heeft bij Oranje.

Met een verschuiving van het EK naar de wintermaanden zou er één lijn worden getrokken met het WK van 2022, dat wegens de hoge temperaturen in het organiserende Qatar sowieso aan het einde van het kalenderjaar zal plaatsvinden.

Het EK wordt met een jaar uitgesteld

"Ik denk dat er geen andere mogelijkheid is dan het EK in een ander jaar te gaan spelen en dat het niet mogelijk is om het slechts een paar maanden te verschuiven. Het is lastig om te voorspellen wat er de komende tijd gaat gebeuren", zei Evgeniy Levchenko namens de Nederlandse spelersvakbond VVCS zondag bij de NOS.

De VVCS lijkt op één lijn te zitten met verschillende nationale bonden, die het EK naar verluidt ook het liefst met een jaar willen uitstellen. Bij die optie kan het toernooi doorgaan én wordt er tegelijkertijd zo min mogelijk risico genomen met het coronavirus.

Volgens het doorgaans betrouwbare L'Équipe en de BBC is het uitstellen van het EK naar 2021 een zeer reële optie. Het grootste obstakel lijkt het WK voor clubs en het is de vraag of de FIFA bereid is concessies te doen. Voorzitter Gianni Infantino heeft zich er nog niet over uitgesproken.

143 Video Dit zijn de tegenstanders van Oranje op het EK waard

Het EK gaat niet door

Als de UEFA, de 55 aangesloten voetbalbonden, de spelersvakbond en de overige betrokken partijen niet tot een oplossing komen, dan zou het in theorie kunnen dat er een streep gaat door de zestiende editie van het EK.

Hoewel competities bij een afgelasting de maximale gelegenheid hebben om uitgestelde wedstrijden in te halen, zullen de financiële gevolgen voor de betrokken partijen groot zijn én worden veel spelers beroofd van een eindtoernooi achter hun naam.

Het zou voor het eerst in het zestigjarig bestaan van het EK zijn dat het Europese eindtoernooi niet doorgaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.