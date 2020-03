Het was maandagochtend relatief rustig op scholen en bij kinderopvangorganisaties, die nu druk vergaderen over hoe het in de komende weken verder moet. Toch is er nog onduidelijkheid over welke kinderen nog in aanmerking komen voor opvang, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Woordvoerder Rob van Ooijen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deed maandagochtend een eerste peiling en zegt tegen NU.nl dat scholen na de sluiting vooral blij zijn dat er nu duidelijkheid is vanuit de overheid.

Veel ouders - ook die met vitale beroepen - hebben hun kinderen nog thuis gehouden of alternatieve opvang geregeld, constateert hij. Er moesten minder kinderen die strikt gesproken niet in aanmerking komen voor opvang aan de deur worden geweigerd dan op voorhand werd verwacht.

De relatieve rust schept ruimte voor schoolpersoneel om te overleggen over de praktische invulling van opvang en onderwijs in de komende weken. Een aantal scholen in het land heeft voor dat doel maandag zelf de deuren gesloten gehouden.

Van Ooijen: "Men is massaal aan de gang, voor zover ze dat in het weekend al niet waren. Er wordt onder meer gekeken naar het opzetten van thuisonderwijs en afstandsonderwijs. Dat is een kwestie van maatwerk: we kijken vooral waar individuele leerlingen nu beter in kunnen worden. Wij faciliteren onderling overleg tussen scholen, zodat ze ook bij elkaar kunnen kijken."

Ouders staan voor elkaar klaar en tonen veel begrip voor de maatregelen, zegt de AVS-woordvoerder. "Leerkrachten werken nu aan dagprogramma's voor de komende tijd, waarvoor ouders dinsdag materialen kunnen ophalen."

Onduidelijkheid over wie in aanmerking komt voor kinderopvang

Bij kinderopvangorganisaties was het maandagochtend ook relatief rustig, zegt voorzitter Monique Vreeburg van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). "De eerste indruk is dat iedereen goed was voorbereid vanaf het moment dat de aanvullende maatregelen werden aangekondigd. Ouders en medewerkers zijn goed geïnformeerd. Het beeld is nog heel pril, maar er zijn maandagochtend niet heel veel kinderen gekomen."

Toch zijn er nog onduidelijkheden, zowel bij ouders als bij het personeel van kinderopvanglocaties, zegt Vreeburg. "Het was bijvoorbeeld niet duidelijk of ouders gebruik konden maken van opvang als maar één van beide in een vitale sector werkt." De branchevereniging onderzoekt in hoeverre de rust maandagochtend samenhangt met die onduidelijkheid.

Voor ouders die niet aan de eisen voor opvang voldoen, maar toch in een lastig parket komen, kunnen oplossingen op maat worden gevonden. Vreeburg: "Kinderen moeten thuis worden opgevangen, maar als dat echt niet lukt, kan gebruik worden gemaakt van de opvang."

Omdat niet alle kinderopvangorganisaties zijn aangesloten bij de branchevereniging, kan ze niet garanderen dat die daarvan op de hoogte zijn. Het kan dus voorkomen dat ouders alsnog een weigering voor hun kiezen krijgen. "Er is landelijk sprake van onduidelijkheid, onder meer door de communicatie vanuit het ministerie van Onderwijs (OCW)."

Opvang nog steeds open voor ouders die in de problemen komen

Het is de bedoeling dat ouders die niet in vitale sectoren werken proberen de opvang van hun kinderen zelf te regelen, zegt woordvoerder Michiel Hendrikx van het ministerie van OCW tegen NU.nl. Maar als dat echt niet lukt, moeten kinderopvanglocaties de kinderen wel accepteren. "Het is van groot belang dat mensen kunnen blijven werken."

"Dat beide ouders in vitale sectoren werken is inderdaad geen harde eis", beaamt woordvoerder Lilian Jansen van het ministerie van Sociale Zaken. Ouders die in de problemen komen moeten gewoon een beroep kunnen doen op kinderopvang. Haar ministerie komt later op maandag met een verduidelijking van de richtlijnen.