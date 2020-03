Het dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland is maandag opgelopen tot 24, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds zondag zijn nog eens vier personen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Het aantal bevestigde besmettingen is met 278 gestegen naar 1.413.

De meeste overleden personen waren ouder dan zeventig jaar en waren al ziek. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar. De jongste patiënt was 59 jaar en de oudste was 94 jaar, aldus het RIVM.

In Noord-Brabant testten nog eens 108 mensen positief op het virus. Het is de Nederlandse provincie met de meeste bevestigde besmettingen (554). Na Noord-Brabant testten de afgelopen 24 uur de meeste personen positief in de provincies Limburg (149), Utrecht (140) en Zuid-Holland (136).

Het totale aantal besmettingen in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt getest en het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend.

Besmette personen kunnen het virus ook met zich meedragen zonder klachten te krijgen, waardoor het virus bij sommigen onopgemerkt zal blijven. In totaal zijn waarschijnlijk ongeveer zesduizend Nederlanders getroffen door het virus.

Overigens wil het RIVM ook graag melden hoeveel mensen genezen zijn van het coronavirus. Maar aangezien het niet verplicht is om dit te melden, valt dit lastig in kaart te brengen. Desondanks heeft het RIVM laten weten te proberen deze cijfers bij elkaar te krijgen.

Scholen en horecabedrijven gesloten

Het kabinet besloot zondag alsnog alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland te sluiten. Ouders die een zogeheten 'vitaal beroep' hebben, mogen hun kinderen de komende tijd wel naar een school, kinderdagverblijf of locatie voor naschoolse opvang brengen.

Ook horecagelegenheden, sportclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops zijn dicht vanwege het coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) riep mensen op nog voorzichtiger te zijn in de sociale omgang en te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. De maatregelen gelden tot en met 6 april.

