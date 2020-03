Premier Mark Rutte meldde donderdag dat de scholen gewoon zouden openblijven, om verdere ontwrichting van de maatschappij te voorkomen. Drie dagen later stond het kabinet daar ineens anders in en werden de scholen tóch voor drie weken gesloten. Waarom is dat standpunt in zo'n korte tijd veranderd?

Basisscholen, middelbare scholen en mbo's zouden gewoon openblijven omdat de besmettingskans daar erg klein was én omdat ouders werkzaam in vitale sectoren gewoon moesten kunnen blijven werken.

Achter dat standpunt staat het kabinet ook nog steeds, maakte minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zondag duidelijk in een persconferentie.

Het steeds hoger wordende aantal zieke leerlingen en docenten op scholen deed het kabinet zondag besluiten om toch tot sluiting van de scholen over te gaan. "Het werd voor schoolleiders steeds lastiger om de school ook fysiek open te houden", aldus Slob.

Daarnaast sloot de regering ook de ogen niet voor de zorgen die er bij ouders leefden toen de scholen nog wel open waren. Er waren onder anderen ouders die hun kinderen uit voorzorg thuis lieten.

Examenleerlingen hebben hoogste prioriteit

Vanaf maandag hebben scholen en kinderopvangcentra hun deuren dus gesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders die in vitale sectoren werken, zoals de zorg, hulpverlening en het openbaar vervoer.

Betekent dat dan dat leerlingen helemaal geen les krijgen? Nee, Slob maakte zondagavond bij Nieuwsuur duidelijk dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om op afstand onderwijs te geven. "We willen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat."

Het vinden van een oplossing voor leerlingen van examenklassen in het voortgezet onderwijs en mbo heeft volgens hem de hoogste prioriteit.

Onderzoek naar besmettingsrisico's jongeren

Toen de minister de vraag kreeg voorgelegd of er sinds donderdag toch andere inzichten waren gekomen over het besmettingsgevaar onder kinderen en jongeren was hij duidelijk: "Nee, de uitkomsten van het RIVM en de adviezen die zij geven, zijn onverkort nog van kracht."

Wel wordt de komende drie weken in Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de besmettingsrisico's onder jongeren. Volgens de onderwijsminister zullen de uitkomsten hiervan gebruikt worden voor "het bepalen van volgende stappen na 6 april".

