Het gaat goed met het McLaren-teamlid dat het coronavirus heeft. Volgens directeur Zak Brown van het Britse Formule 1-team heeft de persoon waar het om gaat vrijwel geen klachten meer.

"Ik ben blij te kunnen melden dat hij herstellende is, geen last meer heeft van de symptomen en dat iedereen van ons die in quarantaine verblijft (vijftien teamleden, red.) er positief in staat", zegt Brown maandag tegen The Race.

"We zijn dankbaar voor de fantastische steun die degenen in quarantaine hebben gehad van hun teamgenoten, onze partners, Formule 1-leden en fans van over de hele wereld."

De positieve test van het teamlid leidde er donderdag toe dat McLaren zich terugtrok voor de Grand Prix van Australië, de eerste race van het Formule 1-seizoen. Uiteindelijk werd het evenement afgelast, net als de Grands Prix van Bahrein en Vietnam.

Eerder werd vanwege het COVID-19-virus ook door China een streep gezet, wat betekent dat Zandvoort het eerstvolgende circuit op de kalender is. Het doorgaan van de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 is echter eveneens erg onzeker.

Video 'Ook GP Nederland op zeer losse schroeven door coronavirus'

