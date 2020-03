De Veiligheidsregio gaat de komende dagen bepalen waar kinderen worden opgevangen van ouders met vitale beroepen. Voor deze specifieke groep geldt maandag en dinsdag nog dat zij hun kinderen kunnen laten opvangen door de centra en scholen waar zij normaal ook gebruik van maken.

Dat meldt voorzitter Monique Vreeburg van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in de podcast van NU.nl.

Het gaat dus om kinderen tussen de 0 en 12 jaar die twee ouders met een vitaal beroep hebben en kinderen uit een eenoudergezin waarbij die ouder een vitaal beroep heeft. De overheid maakte zondag een lijst bekend met mensen van wie het beroep cruciaal is om de samenleving te laten draaien tijdens de coronacrisis.

Het gaat bijvoorbeeld om personeel in de zorg en het onderwijs, maar ook om mensen die in het openbaar vervoer, de vuilnisophaal of de journalistiek werken.

Het aantal kinderen is nog steeds onduidelijk

Het is niet duidelijk om hoeveel kinderen het precies gaat, stelt Vreeburg. "Ook dat moet de komende twee dagen worden uitgezocht", legt ze uit. "De Veiligheidsregio gaat kijken op welke locaties die kinderen de komende drie weken opgevangen gaan worden. Dit gaat allemaal in overleg met de gemeente en de GGD."

Ook moet nog worden bedacht hoe gecontroleerd gaat worden of ouders die hun kind naar de opvang brengen daadwerkelijk tot vitale beroepen behoren. "Dat is een belangrijke vraag, maar de medewerkers van de kinderopvang kunnen dat niet gaan controleren. Maandag en dinsdag gaan we ervan uit dat iedereen te goeder trouw is."

'Gewone' financiering opvang blijft in stand

Het is overigens ook van groot belang dat de reguliere financiering van de kinderopvang niet op de schop gaat nu een deel van de ouders de komende drie weken geen gebruik mag maken van de normale regelingen. "Ouders betalen de rekening en krijgen een deel terug van de Belastingdienst", legt Vreeburg uit. "Die contracten en betalingen houden we nu in stand; later wordt gekeken wat de financiële consequenties zijn voor mensen die nu geen gebruik maken van de opvang."

Zij snapt dat een eerste gedachte van ouders die niet onder de vitale beroepen vallen is om niet te willen betalen voor opvang waar zij nu geen gebruik van mogen maken. "Maar als alle ouders die regeling nu gaan opzeggen, vervalt bijvoorbeeld automatisch ook hun recht op kindertoeslag. Dan zet je een circus in gang waar niemand op dit moment op zit te wachten. De prioriteit is nu om de vitale beroepen goed te faciliteren."

