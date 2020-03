Sportkoepel NOC*NSF vindt het vervelend dat veel sporters wegens het coronavirus in onzekerheid leven in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Technisch directeur Maurits Hendriks hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven.

Nu de sport stil ligt, is het voor degenen die zich nog niet voor de Spelen hebben geplaatst onduidelijk of ze nog op de normale manier een olympisch ticket kunnen veroveren. Degenen die zich al wél hebben geplaatst, kunnen zich niet optimaal voorbereiden.

"We hebben veel contact met het IOC. Daar is onze boodschap: geef sporters snel duidelijkheid en laten we met elkaar zoveel mogelijk één lijn trekken", zegt Hendriks bij de NOS over het kwalificatietraject richting de Spelen.

"Er is ook een scenario waarbij we een aantal dingen zullen moeten aanpassen, zoals deadlines. Uiteraard gaan we daar coulant en soepel mee om. Tegelijkertijd is de vraag: is zo'n oplossing wel voldoende? We zullen dat de komende weken zien."

'Het vraagt creativiteit'

Hendriks snapt ook de onzekerheid bij sporters nu hun trainingsschema in het gedrang komt. "Het is zaak om te kijken of je daar als sporter zelf oplossing voor kunt vinden. Op sociale media zie ik veel creatieve voorbeelden langskomen, al is dat verre van optimaal en ideaal", zegt hij.

"Ik zou zeggen: wees blij dat je buiten nog kunt hardlopen en fietsen, want ook dat kan in sommige Europese landen niet meer. Het vraagt veel en het vraagt creativiteit. Laten we ons met zijn allen inzetten, zodat de tijd zo snel mogelijk komt dat het wél weer kan."

Normaal gesproken duren de Spelen in Tokio van 24 juli tot en met 9 augustus. De Japanse premier Shinzo Abe zei zaterdag ervan overtuigd te zijn dat evenement gewoon doorgaat.

