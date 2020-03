Het aantal debatten wordt tot 6 april flink teruggeschroefd. Alleen de strikt noodzakelijke debatten zullen worden gevoerd, zoals die over het coronavirus. Parlementair werk wordt zo veel mogelijk schriftelijk of digitaal afgehandeld.

Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zondagavond na overleg met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Het eerste coronadebat staat gepland op woensdag 13.00 uur, voorafgegaan door een hoorzitting om 11.00 uur. Daarnaast heeft de Kamer aan het kabinet om een lijst gevraagd met debatten die ook niet kunnen wachten, zoals financieel of organisatorisch van aard.

"Van belang is dat wij als Tweede Kamer invulling blijven geven aan onze controlerende taak. Het parlementaire proces vindt gewoon doorgang", schrijft Arib.

Een deel van het parlementaire werk kan doorgaan zonder dat Kamerleden daarvoor fysiek in Den Haag aanwezig hoeven te zijn, zoals het stellen van schriftelijke vragen en schriftelijke overleggen.

Geen stemmingen op het programma

In principe staan er geen stemmingen op de agenda, normaal gebeurt dat twee keer per week. Als er toch gestemd moet worden, dan wordt dat door maximaal twee personen per fractie gedaan. Deze personen representeren dan de rest van hun fracties. Een hoofdelijke stemming kan dus niet meer.

Het ondersteunend personeel dat aanwezig moet zijn, wordt gespreid over de dag ingezet. Degenen die thuis kunnen werken, mogen dat doen. Citrix, de software die daarvoor nodig is, werkt inmiddels weer.

Het Kamergebouw blijft wel open voor Kamerleden, fractie- en Kamermedewerkers. Ook wordt er voor een videoverbinding tijdens debatten gezorgd.

"Wij hebben te maken met een uitzonderlijke situatie die niet alleen grote impact heeft op de samenleving, maar ook op het Kamerwerk", schrijft Arib tot slot. De voortgang van het parlementaire proces is daarbij belangrijkste, aldus de Kamervoorzitter.

