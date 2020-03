Het kabinet maakt versneld 300 miljoen euro vrij om ondernemers te helpen die in de problemen komen door het coronavirus. Het gaat om de verruiming van krediet waar de overheid deels borg voor staat.

Vanaf maandag kunnen ondernemers gebruikmaken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB).

Het kabinet schat in dat mkb-bedrijven in eerste instantie direct 300 miljoen euro nodig hebben. Donderdag werden die kosten nog op 20 tot 25 miljoen euro geschat.

De overheid staat ook voor een hoger percentage garant voor de lening aan ondernemers. Banken moeten zo makkelijker en sneller krediet kunnen verstrekken.

De BMKB is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat donderdag werd gepresenteerd. De werktijdverkorting wordt uitgebreid en ondernemers mogen het betalen van belastingen uitstellen.

De lening kan ook worden gebruikt voor een overbruggingskrediet, er zijn nu veel ondernemers die direct geld nodig hebben. Ook kunnen zij het bedrag gebruiken om hun rekening courant te verhogen, een verhoging van het bedrag dat je in het rood mag staan.

"De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen", zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in een reactie.

Economische Zaken gaat kijken naar hulp voor zzp'ers

De horecabranche heeft al laten weten ten minste 5 miljard euro nodig te hebben voor de gederfde inkomsten. De horeca moet, net als veel andere sectoren, tot en met 6 april de deuren sluiten.

Voor de ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is, op uitstel van het betalen van de belastingen na, nog geen aparte regeling getroffen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) liet zondagochtend weten dat deze groep in principe zelf voor dit risico heeft gekozen.

Er bestaat een regeling voor zzp'ers die in financiële problemen zitten: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het ministerie maakte later op de dag bekend dat er wordt gekeken naar meer inkomensondersteuning. Het uitbreiden van het Bbz is een van de opties.

