Vanaf maandag zijn alle scholen, kinderdagverblijven en naschoolse-opvanglocaties gesloten vanwege het coronavirus. Ouders mogen hun kinderen hier niet meer naartoe brengen, tenzij ze een zogeheten 'vitaal beroep' hebben. Deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden.

Voor deze groepen geldt dat zij, in tegenstelling tot de rest van Nederland, hun kinderen de komende drie weken nog wel naar school of de opvang mogen brengen. Dit recht geldt alleen indien beide ouders een 'vitaal beroep' hebben, of als het een eenoudergezin betreft. Als één van de ouders een vitaal beroep heeft, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Lukt dit niet, dan mag het kind alsnog naar de opvang worden gebracht.

Hier een overzicht van de sectoren waar het om gaat:

De zorg. Hieronder valt ook de productie en het transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Het onderwijs. Leraren en personeel dat nodig is op school en voor de examens.

Het openbaar vervoer.

De voedselketen. Van supermarktpersoneel tot al het personeel dat nodig is voor het transport, tot het aanleveren van veevoer bij boeren.

Brandstof . Transport van bijvoorbeeld olie, benzine en diesel.

Het vervoer van afval en vuilnis.

Kinderopvang.

De media. Ten behoeve van de informatievoorziening die noodzakelijk is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

De hulpverleningsdiensten. Zoals meldkamerpersoneel, de ambulance en de brandweer.

De overheid. Denk aan de ministeries, de provincies en de gemeentes.

Deze beroepen zijn specifiek voor de uitbraak van het coronavirus benoemd tot 'cruciaal', en komen bovenop de lijst van cruciale processen die altijd al geldt. Op deze lijst staan zaken zoals drinkwatervoorziening, gas- en elektra, het betalingsverkeer, defensie, de politie en de internet- en telefoonvoorziening.

Let op: kinderen van deze ouders mogen alleen naar school of de opvang gebracht worden als zij volledig gezond zijn. Als een kind enige vorm van verkoudheidsklachten heeft, moet het alsnog thuisblijven, zelfs wanneer dit slechts een loopneus of een kuchje is. Pas als het 24 uur klachtenvrij is, mag het weer naar school of opvang.

