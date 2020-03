De Italiaanse voetbalbond FIGC is van plan om dinsdag tijdens het topoverleg van de Europese voetbalbond UEFA voor te stellen om het EK vanwege het coronavirus uit te stellen. Op die manier hopen de Italianen hun nationale competitie voor de Europese titelstrijd te kunnen afronden.

"We willen graag de competitie uitspelen omdat dat eerlijker is", zei bondsvoorzitter Gabriele Gravina zondag tegen SportMediaset. "Het is ook eerlijker ten opzichte van de vele investeringen en uitgaven die de clubs hebben gedaan."

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Op dit moment telt het land meer dan 21.000 besmettingen en zijn er al 1.441 mensen overleden. Ook meerdere spelers in de Serie A zijn positief getest op het virus.

Een kleine week geleden werd de Serie A daarom in ieder geval tot 3 april stilgelegd. Gravina hoopt de Italiaanse competitie voor 30 juni te kunnen afsluiten vanwege aflopende contracten van verschillende spelers. Ook sloot hij niet uit dat er in juli nog in de Serie A wordt gespeeld.

"We hopen 30 juni klaar te zijn, zonder ook de andere competities te vergeten", aldus de FIGC-voorzitter. "En dan hebben we nog de Champions League en de Europa League. De deadline is 30 juni, ik ben benieuwd of we dat halen."

'Laat de Serie A-spelers lekker thuiszitten'

Gravina vindt ook dat Italiaanse clubs niet meer moeten trainen. "Als de Serie A toch pas in mei wordt hervat, dan zou ik de jongens lekker thuis laten zitten. Laat de spelers maar fysiek en mentaal herstellen."

Het EK staat op dit moment gepland van 12 juni tot en met 12 juli en wordt in verschillende landen gehouden, maar de kans is groot dat dat niet haalbaar is. Komende dinsdag vergaderen afgevaardigden van Europese clubs en competities via een videoverbinding over onder meer het EK.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.