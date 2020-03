Het kabinet komt zondag om 17.00 uur met een extra pakket aan maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook zal premier Mark Rutte maandag om 19.00 uur het land toespreken, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zondag bekend.

De minister-president zal nader ingaan op de gevolgen die de bestrijding van het coronavirus de komende maanden zal hebben.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) en minister Arie Slob (Onderwijs) komen zondagmiddag om 17.00 uur met een update over de nieuwe maatregelen.

Het is aannemelijk dat de ministers duidelijkheid verschaffen over een eventuele sluiting van de scholen.

Eerder op de dag hielden Bruins en Slob een spoedoverleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de onderwijssector, ziekenhuisorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De FMS riep het kabinet zaterdag nog op op alle scholen in Nederland te sluiten om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De medisch specialisten stellen dat er onvoldoende bewijs is dat kinderen elkaar en de leerkrachten niet kunnen besmetten met het COVID-19-virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.