De ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland hoeven niet te rekenen op extra financiële steun vanuit de overheid vanwege het coronavirus, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken), zondag in televisieprogramma WNL op Zondag.

"Het zal voor heel veel zzp'ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen", zei Wiebes.

"De zzp'ers hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Deze mensen hebben zelf bewust dat risico genomen", aldus de bewindsman.

Toch is ook voor de zzp'ers een vangnet, zegt Wiebes. "We laten ze niet stikken." De bewindsman wijst naar het deze week aangekondigde pakket aan maatregelen voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus.

Alle ondernemers, dus ook de zzp'ers, mogen het betalen van hun belastingen uitstellen. Zelfstandigen kunnen geen gebruikmaken van de uitbreiding van de werktijdverkorting, de regeling waardoor werknemers met behulp van overheidsgeld hun baan kunnen behouden.

Voor zelfstandigen is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een bestaande regeling voor zelfstandigen die in de financiële problemen komen. Zzp'ers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen hier mits zij voldoen aan de voorwaarden, een beroep op doen. Een aanvraag gaat via de gemeente waar de zzp'er staat ingeschreven.

Er wordt door het kabinet bekeken of er extra middelen nodig zijn. "We kijken wat er nog kan", zei Wiebes tegen het televisieprogramma. "We staan niet stil. We zijn bereid regelingen aan te passen en op te schalen."

De Tweede Kamer wil dat er een steunpakket voor de culturele sector komt, omdat hier ongeveer 60 procent zzp'er is.

Zzp'ers als eerste geraakt bij financiële crisis

Toch lijkt dit wat mager af te steken tegen eerdere uitspraken over financiële hulp. Zo beloofde minister Wopke Hoekstra van Financiën eerder op zondag in Buitenhof dat "kosten wat kost" Schiphol en KLM draaiende te houden. De luchtvaart wordt hard geraakt door het coronavirus.

Vrijdag zei premier Mark Rutte dat de Nederlandse economie een eerste "dreun" van 90 miljard euro kan opvangen.

Het is alom bekend dat zzp'ers als eerst getroffen worden zodra er een financiële crisis uitbreekt. Een commissie die de arbeidsmarkt onderzocht, waarschuwde daar eerder dit jaar al voor.