NOC*NSF roept alle topsportfaciliteiten op om per direct voor zeker twee weken de deuren te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent dat veel Nederlandse topsporters niet meer kunnen trainen.

"Ik heb vanmorgen het besluit genomen dat we alle trainingsomgevingen zo spoedig mogelijk gaan sluiten. Dat is heel rigoureus en heel pijnlijk", zei technisch directeur Maurits Hendriks zondag bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Volgens de voormalig hockeycoach heeft NOC*NSF als overkoepelende organisatie een voorbeeldfunctie. "Dan zijn halve maatregelen geen maatregelen. Vandaar dit besluit, hoe rigoureus en pijnlijk dat ook mag zijn."

Het gaat in ieder geval om de zogenoemde CTO's, de Centra voor Topsport en Onderwijs. Veel topsporters maken gebruik van die centra. Hendriks begrijpt dat het om een ingrijpende beslissing gaat. "Een topsporter kan nou eenmaal niet thuiswerken, die heeft daar geen zwembad of voetbalveld."

Onder meer het topsportcentrum in Papendal gaat voorlopig dicht. (Foto: Pro Shots)

'Omstandigheden moeten voor alle sporters gelijk zijn'

De beslissing heeft niet alleen invloed op de trainingsuren van de sporters, maar ook op de manier waarop zij naar wedstrijden kunnen toeleven. "Je moet een topsporter ook de tijd geven om goed getraind aan de start van een wedstrijd te verschijnen", vindt Hendriks. "Dat moet ook voor alle sporters gelijk zijn."

Hendriks hoopt dan ook dat de maatregelen niet alleen in Nederland worden nageleefd, maar ook navolging in de rest van de wereld krijgen. "Zoiets moet internationaal vastgesteld worden. We moeten ons best doen om voor iedereen gelijke omstandigheden te creëren. Dat moet de inspanning voor de komende weken zijn."

Het besluit heeft onder meer invloed op de zwemmers, die zaterdag naar een klooster in Drachten vertrokken om daar samen te trainen. "Het is vervelend voor de zwemmers, die juist net hebben nagedacht over een manier waarop zij alle protocollen kunnen handhaven", aldus Hendriks.

Binnen de zwembond is begrip voor het besluit, zegt technisch directeur André Cats. "De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we onze plannen telkens weer moeten bijstellen. Wij geven vanzelfsprekend gehoor aan de oproep van NOC*NSF. We hopen dat de situatie in Nederland zich binnen afzienbare tijd zal stabiliseren."

