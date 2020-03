Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Horecagelegenheden en sportclubs moeten vanaf zondag 18.00 uur de deuren sluiten. De maatregelen gelden tot en met 6 april.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) en minister Arie Slob (Onderwijs) kondigden de extra maatregelen zondagmiddag op een persconferentie aan.

Kinderen van ouders die werken in zogenoemde vitale sectoren (zorg, politie en brandweer) moeten wel op de scholen worden opgevangen. Wat vitale beroepen zijn, wordt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid binnenkort bekendgemaakt.

Ook sauna's, seksclubs en coffeeshops moeten dicht. De maatregelen die donderdag zijn aangekondigd (thuiswerken waar mogelijk, beperken van sociale contacten) worden met een week verlengd naar eveneens 6 april. Daarbij komt dat het kabinet mensen oproept om nog voorzichtiger te zijn. Zo roept Bruins op om ten alle tijden anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

Ook herhaalde hij dat hamsteren van boodschappen niet nodig is. "Er is genoeg voor iedereen." De minister kondigde ook aan dat er de komende dagen nieuwe maatregelen te verwachten zijn.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte eerder op de middag bekend dat premier Mark Rutte maandag om 19.00 uur het land zal toespreken. De minister-president zal nader ingaan op de gevolgen die de bestrijding van het coronavirus de komende weken zal hebben op het dagelijks leven.

Nieuwe maatregelen na maatschappelijk druk

De ingrijpende maatregelen volgen na een speciaal ingelast spoedoverleg met het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de onderwijssector, ziekenhuisorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De FMS riep het kabinet zaterdag nog op alle scholen in Nederland te sluiten om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De medisch specialisten stellen dat er onvoldoende bewijs is dat kinderen elkaar en de leerkrachten niet kunnen besmetten met het COVID-19-virus.

Premier Rutte benadrukte de afgelopen dagen dat de scholen open konden blijven. Op basis van advies van experts besloot het kabinet de kinderen niet naar huis te sturen, omdat dat in dit stadium van de bestrijding van het virus niet noodzakelijk was.

Ouders in vitale sectoren cruciaal

Het openhouden van de scholen moest voorkomen dat ouders die werken in vitale sectoren - zoals de zorg - in de problemen komen met de opvang of zelfs noodgedwongen moeten thuisblijven, terwijl medisch personeel juist nu hard nodig is. Het sluiten van de scholen heeft volgens de minister-president "grote gevolgen voor de effecten van de crisisbestrijding".

Ook vanuit de Tweede Kamer klonk de roep om de scholen te sluiten steeds luider. PVV, DENK en FVD riepen het kabinet donderdag op om tot sluiting over te gaan. In de loop van het weekend voegden onder meer D66, PvdA, GroenLinks en de SGP zich bij deze oproep.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.