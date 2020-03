Virgil van Dijk hoopt dat Liverpool ergens in de komende maanden zijn eerste landstitel sinds 1990 kan vieren in een vol Anfield.

"Ik zou het vreselijk vinden voor onze supporters als we kampioen worden in een leeg stadion", zegt Van Dijk zondag in Engelse media. "Niemand wil wedstrijden spelen zonder fans."

Liverpool was hard op weg naar de eerste titel in dertig jaar, want de ploeg van trainer Jürgen Klopp heeft met nog negen duels te spelen een voorsprong van maar liefst 25 punten op nummer twee Manchester City.

'The Reds' moeten nog twee keer winnen om voor de negentiende keer kampioen van Engeland te worden, maar door het coronavirus ligt de Premier League in ieder geval tot en met 3 april stil.

Donderdag zal worden overlegd over de volgende stappen in de Premier League. Een van de opties is het uitspelen van de competitie zonder fans.

"We moeten er gewoon mee dealen tot er een beslissing is genomen over hoe we nu verder gaan", aldus Van Dijk. "Maar hopelijk kunnen we de titel met onze fans vieren."

