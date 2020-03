De organisatie van Parijs-Roubaix gaat ervan uit dat de kasseienklassieker volgende maand niet doorgaat. Christian Prudhomme, directeur van de Amaury Sport Organisation (ASO), zou het logisch vinden als de koers wordt afgelast.

Door het coronavirus wordt er de komende weken hoe dan ook niet gekoerst in de World Tour. Het was al opmerkelijk dat Parijs-Nice, dat net als Parijs-Roubaix en de Tour de France door de ASO wordt georganiseerd, zaterdag nog de slotrit had.

Volgens Prudhomme is de kans klein dat de renners de komende weken weer op de fiets stappen, waardoor bijvoorbeeld ook de Ronde van Vlaanderen op 5 april niet door zal gaan. Ook Parijs-Roubaix, exact een week later, staat nadrukkelijk op de tocht.

"Afgelasting van Parijs-Roubaix lijkt me logisch", zei Prudhomme zaterdag tegen RMC Sport. "Ik verwacht niet dat er in april veel zal veranderen. Ik reken erop dat dezelfde beslissingen worden genomen als nu. Dat lijkt me ook niet meer dan normaal."

ASO-voorzitter Christian Prudhomme verwacht dat Parijs-Roubaix komende maand niet wordt verreden. (Foto: Pro Shots)

'Start Tour de France nog ver weg'

Ook als de autoriteiten toestemming geven om de wedstrijd te rijden, overweegt Prudhomme de koers uit te stellen. "Er blijft een kleine kans, maar we moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. Ik denk niet dat het haalbaar wordt."

Waar de start van de Giro d'Italia al voorlopig is uitgesteld - de ronde zou aanvankelijk op 9 mei in Boedapest beginnen - is van uitstel dan wel afgelasting van de Tour de France nog geen sprake. Het Grand Départ is op 27 juni in Nice.

"De Tour begint over meer dan honderd dagen, dat is nog ver weg", zei Prudhomme. "Ik verwacht bovendien dat de honger om te koersen bij veel renners groot zal zijn, groter dan normaal."

