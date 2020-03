Basketballer Rudy Gobert, de eerste NBA-speler die positief werd getest op het coronavirus, heeft 500.000 dollar (zo'n 450.000 euro) gedoneerd om de gevolgen van het COVID-19-virus te verzachten.

"Ik ben overweldigd door de ongelooflijke inzet van mensen wereldwijd om te zorgen voor diegenen die geraakt zijn door COVID-19, vooral in mijn eigen gemeenschappen in Utah en Frankrijk", zegt de 27-jarige Gobert op de site van zijn club Utah Jazz.

"Ik weet dat er ontelbaar veel manieren zijn waarop het virus impact heeft op mensen. Deze donatie is een klein gebaar om mijn waardering en steun te tonen voor al die mensen en de eerste van vele stappen die ik zal zetten om op een positieve manier een verschil te maken."

Gobert geeft 200.000 dollar om de ruim achthonderd parttime werknemers van de Vivint Smart Home Arena, het stadion van Utah Jazz in Salt Lake City, te helpen nu ze geen werk hebben.

Verder doneert hij 100.000 dollar aan families die getroffen zijn door het coronavirus in zowel de staat Utah als de staat Oklahoma en 100.000 dollar aan de gezondheidszorg in zijn geboorteland Frankrijk.

Drie NBA-spelers met positieve test

Gobert werd de afgelopen dagen flink bekritiseerd, omdat hij begin deze week liet zien het COVID-19-virus niet bepaald serieus te nemen door aan het einde van een persmoment alle microfoons en opnameapparatuur van journalisten aan te raken.

Donderdag legde de NBA de competitie tot nader order stil, nadat bekend was geworden dat uitgerekend Gobert met het virus besmet was geraakt. De 2,16 meter lange center bood vervolgens uitgebreid zijn excuses aan voor de manier waarop hij eerder de spot dreef met het COVID-19-virus.

Momenteel is het van drie NBA-spelers bekend dat ze positief zijn getest op het coronavirus: Gobert, zijn ploeggenoot Donovan Mitchell en Detroit Pistons-speler Christian Wood.

In het stadion van Utah Jazz zullen voorlopig geen evenementen gehouden worden. (Foto: Pro Shots)

Ook donaties in Italië

Ook in Italië hebben verschillende sporters geld gedoneerd om te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Zo geeft Napoli-aanvoerder Lorenzo Insigne 100.000 euro aan een ziekenhuis in Napels en doneert Juventus-captain Leonardo Bonucci 120.000 euro aan het Città della Salute-ziekenhuis in Turijn.

Fans van Atalanta hebben bovendien 60.000 euro ingezameld voor het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis in Bergamo en daar heeft de selectie van de Noord-Italiaanse club nog 50.000 euro aan toegevoegd. Een inzamelingsactie van Internazionale voor een ziekenhuis in Milaan heeft al zo'n 500.000 euro opgebracht.

