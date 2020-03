Ongeveer zesduizend personen binnen Nederland zijn tot nu toe hoogstwaarschijnlijk in aanraking gekomen met het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na berichtgeving door RTL Nieuws. Het overgrote deel van deze personen heeft geen klachten of hooguit een verkoudheid en valt daardoor moeilijk in beeld te krijgen.

Doordat deze besmette personen dusdanig lichte klachten hebben, melden zij zich niet bij een huisarts en verschijnen ze niet op de radar van het RIVM. Wél blijven zij hoogstwaarschijnlijk aan het werk, wat tot een verdere verspreiding van het virus leidt.

De RIVM-woordvoerder herhaalt daarom de oproep van premier Mark Rutte. "Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk Nederlanders thuiswerken en sociaal contact vermijden om zo ook verdere verspreiding van de groep besmette patiënten, die geen klachten hebben, in de kiem te smoren."

Het RIVM heeft tot dusver het virus bij bijna duizend personen vastgesteld. Het instituut benadrukte meermaals dat het aantal besmettingen waarschijnlijk hoger ligt, doordat een groot deel van de besmettingen moeilijk in kaart te brengen is.

GGD-directeur vindt dat scholen niet hoeven te sluiten

RTL Nieuws baseert zich op een e-mail van GGD-directeur Sjaak de Gouw, die op basis van wiskundige formules tot de geschatte zesduizend besmettingen komt. Het sluiten van scholen zou volgens hem "geen enkele zin" hebben, hoewel het aantal besmettingen dus hoger ligt dan aanvankelijk gemeld.

"Die beslissing zou een enorme maatschappelijke impact hebben, terwijl het de bestrijding niet helpt", schrijft RTL Nieuws op basis van de e-mail.

De Gouw zou schrijven dat bij iedere beslissing moet worden bekeken hoe effectief de maatregel is en wat de financiële gevolgen zijn. Ook moet worden uitgezocht of de maatregel in kwestie wel maanden vol te houden is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.