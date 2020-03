De Amerikaanse regering van Donald Trump wil een Duits bedrijf kopen dat bezig is om een vaccin te ontwikkelen voor het coronavirus. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt zondag op basis van bronnen dicht bij de Duitse regering. Trump zou met de aankoop de rechten van het mogelijke vaccin exclusief veilig willen stellen voor de Verenigde Staten.

Het zou gaan om het bedrijf CureVac in het Duitse Tübingen. Dat onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een vaccin tegen het COVID-19-virus samen met het Duitse overheidsinstituut Paul Ehrlich. CureVac heeft ook een kantoor in Boston in de Verenigde Staten.

De Duitse regering probeert de verkoop te voorkomen, maar in tegenstelling tot het Paul Ehrlich-instituut is CureVac een private onderneming. De Duitse regering is intensief in gesprek met CureVac en probeert volgens Die Welt het bedrijf in Duitsland te houden met financiële hulp.

Begin maart is Daniel Menichella, de toenmalige directeur van CureVac, nog op bezoek beweest in Washington voor een persoonlijke ontmoeting met Donald Trump. Negen dagen later werd Menichella door het bedrijf plotseling en zonder verdere uitleg vervangen door Inmar Hoerr die al eerder de CEO was van het bedrijf.

