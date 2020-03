Verdediger Ezequiel Garay van Valencia is voor zover bekend de eerste speler in La Liga die het coronavirus onder de leden heeft. Ook de voorzitter van de Zwitserse voetbalbond is positief getest op het virus.

Garay maakte zondag via sociale media bekend dat hij voorlopig thuis zit, nadat hij te horen kreeg dat hij besmet is met het COVID-19-virus.

"Het moge duidelijk zijn dat ik het jaar slecht ben begonnen", meldt de Argentijn op Instagram. "Ik heb positief getest op het coronavirus, maar ik voel me goed. Het is nu zaak om me aan de boodschap van de autoriteiten te houden en in quarantaine te gaan."

De competitie in Spanje werd donderdag voor ten minste twee weken stilgelegd, nadat een speler van de basketbaltak van Real Madrid positief had getest op het virus. Eerder was al besloten om voorlopig zonder publiek te spelen.

Dominique Blanc, de voorzitter van de Zwitserse voetbalbond, heeft het virus onder de leden. (Foto: SFV)

Ook voorzitter Zwitserse bond positief

Naast Garay heeft ook Dominique Blanc, de voorzitter van de Zwitserse bond het virus onder leden. Hij liet zich deze week testen, omdat hij last van zijn keel en een lichte hoest had. Zondag kreeg hij te horen dat hij het COVID-19-virus onder de leden heeft.

De preses van de SFV moet voorlopig thuisblijven, maar maakt het naar eigen zeggen goed. "Ik voel me redelijk in orde", zegt hij op de website van de bond. "Ik heb alleen wat lichte griepverschijnselen."

Het hoofdkantoor van de bond in Muri is door de besmetting voorlopig gesloten. De medewerkers die recentelijk in contact zijn geweest met Blanc, worden de komende periode onderzocht.

De competities in Zwitserland werden vrijdag al officieel stilgelegd vanwege de pandemie. De Raiffeisen Super League, het hoogste niveau, wordt op zijn vroegst op 30 april hervat. "Deze beslissing is in het belang van iedereen", zei Blanc vrijdag daarover. "We willen onze verantwoordelijkheid nemen, aangezien we een van de grootste sportbonden van het land zijn."

