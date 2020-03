Alle horecagelegenheden in Sluis, een Zeeuwse plaats nabij de grens met België, blijven vanaf zondag dicht. Dit besluit is genomen vanwege zorgen over de toestroom van Belgische toeristen, meldt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van de regio Zeeland in gesprek met NU.nl.

Het besluit om de horecagelegenheden in Sluis te sluiten, was de uitkomst van een overleg tussen KHN Zeeland en de burgemeester van Sluis.

Sinds alle Belgische horecagelegenheden vanwege het coronavirus zijn gesloten, komen Belgen massaal naar onder andere de Zeeuwse plaatsen Sluis, Middelburg en Terneuzen.

De Belgische minister Pieter de Crem (Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel) uitte zijn zorgen zaterdag al op Twitter. "Iedere Belg die denkt dat het een goed idee is om naar Nederland te gaan, heeft het fout. Blijf thuis, doe dit niet", aldus De Crem.

Een woordvoerder van KHN Zeeland deelt de zorgen van de Belgische minister. "Het is onbegrijpelijk dat ze inderdaad met z'n allen de grens over gaan." Volgens hem trekt Sluis jaarlijks miljoenen Belgische toeristen.

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, maakt zich ook zorgen over het toenemende aantal Belgische toeristen in de Zeeuwse plaatsen. "Er wordt in Nederland te weinig rekening gehouden met grensgebieden, terwijl in België een heel ander beleid wordt gevoerd", zei Lonink in gesprek met PZC.

