Het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in mei in Ahoy in Rotterdam zou plaatsvinden, gaat vanwege het coronavirus niet door. Dat bevestigt de organisatie van het Songfestival woensdag op Twitter.

"Met grote spijt kondigen we aan dat we het Songfestival in Rotterdam moeten annuleren", is te lezen in het persbericht.

De organisatie heeft de afgelopen weken diverse opties besproken om het festival toch te kunnen laten doorgaan.

De maatregelen die momenteel in Europa gelden rondom het coronavirus, hebben ertoe geleid dat de European Broadcasting Union (EBU) "het moeilijke besluit" heeft moeten maken om dit jaar geen liveshow te brengen.

70 Video Eurovisie Songfestival bevestigt dat Songfestival wordt afgelast

AVROTROS blijft achter inzending Jeangu Macrooy staan

De EBU blijft in gesprek met de NPO, NOS, AVROTROS en de gemeente Rotterdam over de mogelijkheid om het festival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. "We willen graag onze eer bewijzen aan het organisatieteam in Nederland en alle anderen die zo hard hebben gewerkt aan het plannen van dit evenement."

Momenteel wordt bekeken of mensen die een kaartje hebben gekocht hun geld terugkrijgen, of dat hun ticket geldig blijft voor de show in 2021. Wanneer hier nieuws over is, worden tickethouders op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat ze hebben gebruikt om hun aankoop te doen.

Jeangu Macrooy zou namens Nederland meedoen aan de liedjeswedstrijd met het nummer Grow. Hoewel het nog onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de gekozen artiesten en liedjes van de 41 landen, heeft AVROTROS al bevestigd ook met Macrooy te willen werken in 2021.

"AVROTROS blijft achter onze Nederlandse inzending staan en zet graag in 2021 met nieuwe energie en veel passie de samenwerking met Jeangu voort", laat een woordvoerder weten.

Het Songfestival kwam naar ons land dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Tel Aviv, waar hij de hoogste score behaalde met Arcade. De halve finales van de wedstrijd waren gepland op 12 en 14 mei en de finale zou plaatsvinden op 16 mei.